Un sanitario de Torrejón confirma que priorizaban la primera consulta de pacientes externos para ganar dinero perjudicando a los crónicos

Los detalles Un profesional sanitario ha confirmado a laSexta que el hospital de Torrejón ha priorizado agendas con pacientes de otras áreas. "La estrategia para que pacientes de fuera eligieran este hospital era que tuvieran muchos huecos en primeras visitas dejando menos huecos para revisiones de pacientes crónicos", ha relatado.

El hospital Torrejón ha reducido los espacios para revisiones de pacientes crónicos con el fin de atraer a más pacientes de otras áreas de salud y aumentar sus ingresos, según un profesional sanitario. Esto respalda la información de El País, que reveló audios de Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera, donde se discutía aumentar listas de espera y priorizar procesos rentables, priorizando el negocio sobre la salud. Testimonios indican que se favorecía a pacientes externos con más citas iniciales, afectando las revisiones de crónicos. Además, se presionaba para limitar ciertos tratamientos no financiados por la Comunidad de Madrid, afectando la calidad de atención.

El hospital de Torrejón ha dejado menos huecos para las revisiones de los pacientes crónicos con el objetivo de conseguir más pacientes de otras áreas de salud y, así, ganar más dinero, según ha asegurado un profesional sanitario a laSexta.

Esto confirma la información de El País de la semana pasada y por la que estalló el escándalo de Torrejón: el diario desveló los audios de Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera, en los que durante una reunión pedía aumentar las listas de espera y seleccionar procesos rentables. Es decir, priorizaban más el negocio que la salud de los pacientes.

Además, este testimonio también ratifica el manifiesto firmado la pasada primavera por 260 personas trabajadoras y extrabajadoras del centro, donde denunciaron el "lamentable deterioro" de la calidad asistencial que ha sufrido este hospital madrileño.

De esta manera, el testimonios al que ha tenido acceso laSexta confirma que en el hospital de Torrejón priorizaban agendas con pacientes de otras áreas. "Si atendemos habitantes de otras áreas de salud, el hospital va a ganar más dinero", señala un profesional sanitario del hospital. Es más, según cuenta, a cada servicio "le ponían un objetivo diferente en cuanto al dinero que tenían que ganar viendo ese tipo de pacientes".

La estrategia para conseguir que los pacientes de fuera eligieran este hospital y no otro, según indica el profesional, "era tener disponibles muchos huecos de primeras visitas". Una proporción que, dice, "a los médicos no nos parece adecuada". Porque tal y como relata, el modus operandi del hospital ha sido dejar "menos huecos para las revisiones de los pacientes crónicos", lo que ha provocado que "patologías que se tienen que ver cada seis meses solo se pueden revisar cada año, o si se revisan cada año, se revisan cada año y medio".

De hecho, este trabajador relata que "el programa informático está preparado de tal forma que los pacientes de fuera de Torrejón tienen un color diferente a los pacientes que son de Torrejón".

Por otro lado, el profesional asegura que "muchas veces, a la hora de poner ciertos tratamientos que la Comunidad de Madrid no abonaba, se nos presionaba para que no pautáramos esos tratamientos con tanta frecuencia". "Y, de hecho, en alguna ocasión, mientras se ha vuelto a montar el servicio ha sido necesario que personas asuman competencias para las que no estaban preparados. Y eso siempre afecta a la calidad de la atención y a la seguridad del paciente", añade.

Carta de un profesional sanitario del hospital de Torrejón

Por otro lado, un profesional sanitario del hospital de Torrejón ha enviado una carta a laSexta que, de cierta manera, confirma estas prácticas. En el escrito, el trabajador recuerda que la pasada primavera 260 personas trabajadoras y extrabajadoras del centro firmaron un manifiesto donde denunciaron "el lamentable deterioro de la calidad asistencial que nuestro hospital ha sufrido de forma grave en el tiempo en que la anterior Dirección Gerente y la Dirección Asistencial tuvieron las riendas".

El profesional denuncia que "el único cambio acaecido hasta la fecha desde que se elevó el manifiesto a los directivos de la empresa ha sido el reciente despido de la Directora Gerente (no necesariamente relacionado con nuestras declaraciones), pero a día de hoy, unos seis meses después, el resto de las demandas del texto no han sido atendidas y el centro adolece de los mismos problemas, que siguen acrecentándose".

Carta de un profesional sanitario del hospital de Torrejón

Además, señala que, "en un intento de aumentar la rentabilidad, bajo la anterior Dirección se ha priorizado sistemáticamente dentro de las listas de espera quirúrgicas de pacientes programados no preferentes a los que acudían de áreas sanitarias diferentes a la de Torrejón (enfermos no cápita) frente a los de nuestra área".

Eso, asegura, "ha hecho que la demora quirúrgica de los pacientes fuera significativamente mayor si están empadronados en el área de Torrejón respecto a los de las demás. Algo difícilmente entendible en el seno de un sistema público que debe velar por la equidad. Pero esto es solo la punta del iceberg".