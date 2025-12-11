Pedrerol, durísimo contra los jugadores del Real Madrid: "Millonarios que trabajan dos horas... y hay que valorar que corran"

El presentador de 'El Chiringuito' cuenta que en el club piden "paciencia" después de la derrota del Real Madrid contra el Manchester City.

El Real Madrid perdió contra el Manchester City en el Bernabéu y Josep Pedrerol ha desvelado que en la directiva blanca han pedido "paciencia" con Xabi Alonso. El presentador de 'El Chiringuito' ha cargado duramente contra los futbolistas, unos "millonarios que trabajan dos horas al día".

"Es un clamor en la afición del Real Madrid. No pueden más ni con los jugadores ni con Xabi Alonso. Es increíble que haya que valorar que los jugadores corran. Aplaudiendo que le pongan ganas. Jugadores millonarios que trabajan dos horas al día", denuncia en el inicio del programa.

Sobre Xabi Alonso, no entiende que le dé la razón a Pep Guardiola: "Lo de Xabi Alonso que me lo expliquen. Le da la razón a Guardiola, que insinuaba que en el Madrid el poder lo tienen los jugadores. Y Xabi Alonso dice 'Guardiola es amigo mío y sabe de qué va esto'. ¿Cree Xabi Alonso que el poder lo tienen los jugadores? ¿Xabi Alonso para dónde chuta?".

"Soy Florentino Pérez y voy a Xabi Alonso y le pregunto en qué está de acuerdo con Guardiola. ¿En qué manda el vestuario? ¿No trabajas a gusto? Le está aguantando sin merecerlo. Xabi Alonso tendría que dar las gracias todos los días", cierra Pedrerol.