¿Dónde ver la gala de los Premios Ídolo, en TV y en 'streaming', en directo?

Los premios, creados por Dulceida, celebran este año su cuarta edición con una novedad importante: por primera vez, la gala es abierta al público general, por lo que no es necesario tener invitación para acudir (pero sí entrada).

2025 es el cuarto año en el que se celebran los Premios Ídolo. En IFEMA (Madrid) se reúnen la noche del jueves 11 de diciembre influencers, creadores de contenido, famosos y, este año, gente corriente. Porque, por primera vez, los Premios Ídolo han abierto al público, con entradas disponibles (a 30 euros) para acudir a la entrega.

Los nominados se han ido desvelando en los días previos a la gala, varios de ellos nominados en diferentes categorías, como Sofía Hamela, Fabiana Sevillano o Carlota Marañón. Más allá de una lista de invitados VIP, en 2025 cualquiera puede acudir a la ceremonia y también puede seguirse en directo desde casa, tanto en televisión como en 'streaming'.

La ceremonia estará presentada por Kira Miró y Lalachus, bajo un concepto inspirado en el paraíso de los dioses de la mitología griega. Masi Rodríguez y Ares Aixalà presentan la alfombra roja mientras que en la zona de cócter y hospitality estarán Tamara GR y Luc Loren, ofreciendo contenido social exclusivo y entrevistas en directo.

Horario de los Premios Ídolo

Jueves, 11 de diciembre

Alfombra roja, desde las 17:30h

21:00h

Dónde ver la gala de los Ídolo en directo

La gala se retransmitirá en directo, tanto en televisión como en 'streaming'. En televisión, se puede seguir en Neox, mientras que también se puede seguir en directo por Internet, a través de atresplayer y también del canal de YouTube de La Pija y la Quinqui.

La alfombra roja también se emitirá en directo, tanto a través de Youtube como de atresplayer, a partir de las 17:30h.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.