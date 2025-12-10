El piloto de F1 con el que Norris desea competir más en 2026: "El mejor de todos los tiempos"

El recién proclamado campeón del mundo espera que Lewis Hamilton recupere su mejor nivel en Ferrari con tal de tener un año reñido con su compatriota.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ya es un capítulo cerrado en la historia de la competición. Con la proclamación de Lando Norris como campeón del mundo en el GP de Abu Dhabi, tras superar a Max Verstappen por 2 puntos en la clasificación global, todas las escuderías tienen la mira puesta en 2026.

Entre los pilotos destacados del año se encuentran el reciente campeón y Lewis Hamilton, este último por el nefasto rendimiento que ha tenido en su primer año en Ferrari. El heptacampeón de la F1 ha vivido su "peor año" desde que debutó en 2007 con McLaren y busca redimirse para el comienzo de temporada en marzo.

Ambos pilotos, además de ser campeones del mundo, también comparten nacionalidad. Un factor que ha decantado su buena relación durante los siete años que han compartido en el 'paddock'.

En declaraciones a 'Sky Sports News', Norris habló sobre su compatriota, la temporada de Ferrari y las ganas que tiene de competir contra Hamilton. "Ya hemos tenido una buena cantidad de batallas. Me encantaría correr un poco más con Lewis", comentaba el reciente campeón.

"Obviamente, Ferrari tuvo muchos más problemas este año de lo que creo que todos esperaban. Lewis ha demostrado ser probablemente el mejor de todos los tiempos. Todos saben que si alguien puede recuperarse de años difíciles, ese es el Sr. Hamilton, y me encantaría competir más contra él", añade Norris sobre el primer año de Lewis con la escudería italiana.

Además de deshacerse en elogios al hablar sobre Hamilton, el piloto de McLaren no ha dudado en señalar que, al igual que él, otros pilotos como George Russell u Oscar Piastri sueñan con "seguir los pasos de Fernando Alonso, Hamilton y Max Verstappen".

2026, una oportunidad para todos

La entrada del nuevo reglamento en 2026 supondrá un cambio sustancial en los monoplazas de todas las escuderías de la parrilla, y no asegura el mismo rendimiento que han tenido este año los pilotos, tanto para bien como para mal.

Norris ha analizado dicho aspecto y no ha dudado en retar al resto de pilotos de cara a revalidar el título como campeón de la F1. "El año que viene, todos tendrán una oportunidad. La gente quiere venir a quitarme mi corona, y yo quiero intentar conservarla. Y espero con ansias esa batalla", ha concluido el británico en la prueba de postemporada de Abu Dhabi.