Un alpinista acusado de homicidio tras dejar morir a su pareja en la montaña: apagó el móvil y rechazó el helicóptero de ayuda

¿Qué pasó? La pareja había decidido subir juntos la montaña más alta de Austria, pero cuando Kerstin Gurtner se quedó sin fuerzas, Thomas Plamberger no la ayudó y ella murió de hipotermia a 48 metros de la cima.

Thomas Plamberger, un alpinista experimentado, enfrenta cargos de homicidio tras dejar a su pareja, Kerstin Gurtner, sola en la montaña Grossglockner, Austria, en condiciones extremas. A pesar de la oferta de rescate por helicóptero, Thomas rechazó la ayuda y continuaron a pie. Kerstin, sin experiencia y con equipo inadecuado, se quedó sin fuerzas a menos de 250 metros de la cima. Thomas descendió, supuestamente para buscar ayuda, pero era demasiado tarde. Kerstin murió de hipotermia. La Fiscalía pide tres años de prisión para Thomas por no socorrerla y dejarla indefensa en una situación crítica.

Con toda la sangre fría, apagó su móvil, rechazó la ayuda de un helicóptero y dejó sola a su pareja en plena montaña, con una sensación térmica de -20 grados. Esa pareja era Kerstin Gurtner, con quien Thomas Plamberger, un experimentado alpinista, se fotografiaba en cada aventura. Ahora, la Fiscalía lo acusa de homicidio.

Las travesías extremas eran habituales para Thomas, pero no tanto para Kerstin. Aun así, ambos decidieron subir juntos al Grossglockner, la montaña más alta de Austria. Todo iba bien hasta que se encontraban a menos de 250 metros de la cima. Fue entonces cuando las luces de sus linternas alertaron a los servicios de emergencia, y un helicóptero salió a su rescate.

Pero Thomas rechazó la ayuda. Los dos continuaron a pie hasta un punto en el que Kerstin se quedó sin fuerzas. En ese momento, él descendió la montaña, según dice, para buscar ayuda, aunque era demasiado tarde. Los servicios de emergencia encontraron su cuerpo a 48 metros de la cima.

La policía no comprende cómo Thomas, el único de los dos con experiencia en alpinismo, no respondió a las llamadas ni intentó protegerla o calentarla, en lugar de alejarse del lugar. Él sostiene que no escuchó el teléfono. "Tuvo que ser un horror quedarse sola", aseguró el jefe de la zona de rescate.

Las condiciones extremas complicaron aún más la situación. Kerstin murió de hipotermia; su calzado, unas botas de snow, no era adecuado para temperaturas tan bajas. Además, cargaba con su mochila y una tabla de snow, lo que aumentaba el esfuerzo físico y el riesgo.

Ahora, la Fiscalía pide tres años de prisión para Thomas Plamberger, acusado de homicidio, por no socorrer a su pareja y abandonar la montaña con ella indefensa.

