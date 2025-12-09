La frustración de Hamilton por radio en Abu Dhabi: "Deja de decirme que..."

El piloto británico terminó un año desesperante en un Gran Premio en el que mantuvo una tensa conversación durante la carrera con su ingeniero que refleja cómo ha sido su temporada en Ferrari.

La primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrariha sido frustrante y la radio que protagonizó el británico durante el GP de Abu Dhabi es la viva imagen de ello.

El heptacampeón del mundo se mostró desquiciado durante la conversación que mantuvo con Ricardo Adami, ingeniero de la escudería. "Presta atención a los límites de pista en la curva 1. Hemos recibido la segunda advertencia", comunicaba el italiano al piloto.

"Mi**da... Infórmame cuando recibí la primera advertencia", respondió enfadado Hamilton en el comienzo de una secuencia que exasperó al de Ferrari.

"Bortoleto por delante", comunicaba Adami. "No hace falta que me recuerdes que estoy compitiendo con otros coches. Soy consciente de ello. Déjame concentrarme. Estoy compitiendo con todos los de delante", respondía el piloto. "Entendido", contestaba el exingeniero de Sebastian Vettel o Carlos Sainz.

La tensión era palpable después de una temporada en la que el heptacampeón del mundo finalizó sexto del Mundial, a seis puntos del séptimo y a casi noventa del quinto (su compañero Charles Leclerc), sin subir a ningún podio. De hecho, Hamilton enloquecía con su ingeniero después de ver como repetía eso de "entendido".

"El coche delante de mí se salió en la curva 1", señalaba el británico en alusión a su advertencia. "Entendido", decía Adami. "Por favor, no confirmes. Solo te informo", continuaba Lewis. "Entendido", repetía el ingeniero. "Por favor, deja de confirmar", sentenciaba desquiciado el de Ferrari.

Aún así, en Abu Dhabi, Hamilton finalizó en octava posición después de haberse quedado fuera en la Q1 durante la sesión de clasificación. Una remontada que no sacia la necesidad del británico de obtener grandes resultados.