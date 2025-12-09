Ahora

"Mi**da..."

La frustración de Hamilton por radio en Abu Dhabi: "Deja de decirme que..."

El piloto británico terminó un año desesperante en un Gran Premio en el que mantuvo una tensa conversación durante la carrera con su ingeniero que refleja cómo ha sido su temporada en Ferrari.

Lewis Hamilton en el GP de BélgicaLewis Hamilton en el GP de BélgicaGetty

La primera temporada de Lewis Hamilton en Ferrariha sido frustrante y la radio que protagonizó el británico durante el GP de Abu Dhabi es la viva imagen de ello.

El heptacampeón del mundo se mostró desquiciado durante la conversación que mantuvo con Ricardo Adami, ingeniero de la escudería. "Presta atención a los límites de pista en la curva 1. Hemos recibido la segunda advertencia", comunicaba el italiano al piloto.

"Mi**da... Infórmame cuando recibí la primera advertencia", respondió enfadado Hamilton en el comienzo de una secuencia que exasperó al de Ferrari.

"Bortoleto por delante", comunicaba Adami. "No hace falta que me recuerdes que estoy compitiendo con otros coches. Soy consciente de ello. Déjame concentrarme. Estoy compitiendo con todos los de delante", respondía el piloto. "Entendido", contestaba el exingeniero de Sebastian Vettel o Carlos Sainz.

La tensión era palpable después de una temporada en la que el heptacampeón del mundo finalizó sexto del Mundial, a seis puntos del séptimo y a casi noventa del quinto (su compañero Charles Leclerc), sin subir a ningún podio. De hecho, Hamilton enloquecía con su ingeniero después de ver como repetía eso de "entendido".

"El coche delante de mí se salió en la curva 1", señalaba el británico en alusión a su advertencia. "Entendido", decía Adami. "Por favor, no confirmes. Solo te informo", continuaba Lewis. "Entendido", repetía el ingeniero. "Por favor, deja de confirmar", sentenciaba desquiciado el de Ferrari.

Aún así, en Abu Dhabi, Hamilton finalizó en octava posición después de haberse quedado fuera en la Q1 durante la sesión de clasificación. Una remontada que no sacia la necesidad del británico de obtener grandes resultados.

Las 6 de laSexta

  1. Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que filtró la confesión del novio de Ayuso porque no hay "alternativa razonable"
  2. El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso
  3. El audio completo del CEO de Ribera demuestra que sí pidió priorizar el dinero en el Hospital de Torrejón: "Adecuamos el servicio al dinero que entregan"
  4. La ministra Pilar Alegría admite que su comida con Paco Salazar "fue un error": "No se tendría que haber producido"
  5. La jueza de la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocer sus mensajes con Pradas
  6. Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años