Los entrenadores de Carlos Alcaraz señalan su gran objetivo para 2026

Juan Carlos Ferrero y Samu López han afirmado que "la misión es mantener despierta su ambición".

Este jueves la ATP ha premiado a Juan Carlos Ferrero y Samu López como los mejores entrenadores del año.

Ambos han llevado a Carlos Alcaraz a levantar ocho títulos, entre ellos Roland Garros y el US Open, además de recuperar el número uno del ranking.

En una entrevista para la ATP tras ganar el galardón, Ferrero ha explicado la importancia que ambos tienen a la hora de guiar al murciano.

"El objetivo es que Carlos trabaje al 100% y saque el talento que tiene dentro. Lo hacemos con trabajo y disciplina, pero a la vez con alegría y felicidad. En ese aspecto, yo tal vez soy un poco más estricto y serio en ese sentido. Y Samuel es más abierto y bromista, pero a la vez con esa seriedad que se necesita a la hora de trabajar", ha señalado.

Sobre los objetivos de cara a 2026, López explica que "nuestra misión es mantener despierta su ambición. Conociendo a Carlos no va a ocurrir, pero obviamente no hay que conformarse con lo que ha conseguido".

"A partir de ahora esa motivación tiene que ir in crescendo, querer conseguir cosas grandes que están al alcance de muy pocos, seguir muy motivados y no conformarnos con nada, ir siempre a por más con esa alegría que le caracteriza y que nos contagia a todos los demás", añade Ferrero.