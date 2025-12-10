McLaren arropa ahora a Oscar Piastri: "Estamos convencidos de que será campeón"

Zak Brown, jefe de McLaren, lanza este mensaje para Piastri después de apostar claramente por Lando Norris en este 2025.

McLaren, no con palabras pero sí con algunos gestos, ha dejado claro su apoyo a Lando Norris en este mundial de Fórmula 1. No a Oscar Piastri. Pero no quieren abandonarle. Por eso Zak Brown, su jefe, le ha lanzado un mensaje conciliador ahora que ha finalizado la temporada.

En 'Motorsport', el jefe de McLaren hace una apuesta de futuro: "Oscar va a ser campeón del mundo".

"Estoy convencido de que será campeón del mundo con un McLaren. Aunque lo conseguimos un poco más tarde en su carrera, aún así asumimos un riesgo con ambos pilotos. Cada vez que condujeron un coche de Fórmula 1, fue un McLaren", dice el jefe de la escudería papaya.

McLaren ha apostado por los jóvenes y el tiempo le ha dado la razón: "Para un equipo grande, arriesgarse con jóvenes pilotos se siente muy gratificante. Poder tener dos pilotos número uno contra todo pronóstico, con todo el ruido que hemos tenido durante tanto tiempo diciendo que era imposible hacer lo que hicimos, que es tener dos pilotos de carrera increíbles que ganaron siete carreras cada uno, que realmente disfrutan competir entre ellos y son un placer trabajar con ellos. Nunca han tenido un intercambio extraño entre ellos".

Algunos enfrentamientos

Lando y Oscar han luchado por el título y es normal que hayan tenido sus más y sus menos. Reconoce Brown que en varias ocasiones les ha encontrado "gruñones".

"Ambos se han mostrado un poco gruñones conmigo y con Andrea Stella de vez en cuando, pero creo que eso es bueno. Nos empujamos fuerte y es un logro enorme. Estoy muy orgulloso y con ganas de repetirlo", cierra el jefe de McLaren.

McLaren ha completado un año absolutamente increíble: mundial de constructores y mundial de pilotos con Norris.