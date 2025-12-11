Ahora

"Me hizo pensar en 2010..."

Fernando Alonso, en la mente del jefe de McLaren

Durante el Gran Premio de Abu Dhabi que terminó dándole el título a Lando Norris, Andrea Stella recordó lo que le ocurrió al asturiano en 2010 cuando ambos estaban en Ferrari.

Andrea Stella y Fernando AlonsoAndrea Stella y Fernando AlonsoGetty

Tras un error de estrategia de McLaren en Qatar que le permitió a Max Verstappen llegar a Abu Dhabi con 12 puntos menos que Lando Norris, a Andrea Stella le entraron los sudores fríos.

Al británico le bastaba con terminar tercero si el neerlandés ganaba la carrera -y así ocurrió-, pero el margen de error era mínimo.

Y es por ello que el actual jefe de los de Woking recordó lo que ocurrió hace 15 años cuando Fernando Alonso perdió el Mundial.

Entonces, el asturiano llegaba líder a la última carrera, pero un error desde el muro y un infranqueable VitalyPetrov le arrebataron su tercera corona.

"Me hizo pensar en 2010, cuando no ganamos con Ferrari y Alonso aquí", aseguró tras la carrera en Yas Marina Stella.

"Fue un margen pequeño, como ahora. Aquella vez también podía caer de un lado o del otro", añadió el ex de Ferrari que, afortunadamente, esta vez tuvo un desenlace favorable.

