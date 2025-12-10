El archienemigo de Fernando Alonso desvela las 'calabazas' de Aston Martin a Horner

Johnny Herbert, quien fuera muy crítico con Fernando Alonso, dice que en Aston Martin no quieren saber nada de Christian Horner.

Aston Martin está llevando a cabo muchos cambios en su estructura. El último, y muy importante, es que Adrian Newey se quede con el puesto de jefe de equipo. Algo que sorprendió teniendo en cuenta que el gran punto fuerte del ingeniero es el diseño del monoplaza.

Se especuló con la llegada de Christian Horner, que fue despedido de Red Bull, pero esa posibilidad se ha ido diluyendo. Johnny Herbert, conocido como el 'archienemigo de Fernando Alonso', dice que Aston Martin le ha dado la patada al otorgar todos los poderes a Newey.

"El nombramiento de Newey ha sido totalmente inesperado. Con todos los rumores sobre la incorporación de Christian, parece una forma fácil de decir 'no te necesitamos ni te queremos'", apunta en palabras que publica 'AS'.

Su precipitado despido de Red Bull, con escándalos personales de por medio, no le están ayudando a encontrar escudería: "Las consecuencias de la salida Red Bull han disuadido a los equipos de contratar a Christian".

"Antes del anuncio parecía obvio que Christian Horner iría a Aston Martin, dado sus logros en el pasado con Newey a bordo. Parecía la combinación perfecta, pero solo si Adrian lo quería y el equipo consideraba que era lo correcto para ellos. Parecía haber cierta fricción entre los dos cuando Adrian dejó Red Bull", apunta el que fuera comisario de la FIA.

Parece claro que en Aston Martin no están pensando en Horner. Dejarán a Newey como jefe simbólico, aunque su trabajo seguirá siendo el dedicarse al desarrollo del AMR26 que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll.