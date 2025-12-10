Detenida la fontanera del PSOE Leire Díez por contratos públicos bajo sospecha

Leire Díez asegura que "no recibía instrucciones" de Cerdán y no ha intercambiado "ni una sola palabra" con Sánchez

Los detalles La exmilitante socialista está siendo investigada por presuntamente liderar una trama contra fiscales y la UCO.

La fontanera del PSOE, Leire Díez, investigada por presuntamente liderar una trama contra fiscales y la UCO, ha sido detenida este miércoles por contratos públicos bajo sospecha, según han confirmado a laSexta fuentes del Ministerio del Interior, y se encuentra en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

Según fuentes de la investigación, el arresto se produce en el marco de unas pesquisas de la Audiencia Nacional en las que participa la Fiscalía Anticorrupción y se espera que haya más detenidos.

El caso Leire Díez surgió en mayo de 2025 tras la filtración de varios audios que la implicaban en una supuesta operación para desacreditar a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a fiscales de Anticorrupción.

Las grabaciones revelaban conversaciones con empresarios como Javier Pérez Dolset, donde Díez ofrecía favores judiciales a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas. El coronel está involucrado en investigaciones sensibles para el PSOE como el caso Koldo, que afectan al entorno de Pedro Sánchez.​

La investigación judicial está a cargo del juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Zamarriego imputó a Díez y a Pérez Dolset por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia.

El martes, el magistrado rechazó su petición de nulidad de las grabaciones realizadas por el fiscal Ignacio Stampa, al considerar que eso se tiene que ventilar en un eventual juicio.

Díez dejó el PSOE en junio de 2025 y siempre ha defendido que sus acciones formaban parte de una investigación periodística.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

