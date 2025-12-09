Ahora

'El Chiringuito'

Exclusiva de Pedrerol: los planes del Real Madrid con Xabi Alonso... y los dos descartados para el banquillo

El presentador de 'El Chiringuito' cuenta que el objetivo del Real Madrid es "aguantar a Xabi Alonso" en el banquillo blanco.

Chirin

Xabi Alonso llega a final de año muy cuestionado como entrenador del Real Madrid. Y Josep Pedrerol ha contado información exclusiva muy importante en 'El Chiringuito' sobre los planes del equipo blanco.

Quieren mantener a Xabi, pero en el club son conscientes de que una goleada ante el Manchester City podría ser fatal: "El objetivo es seguir apostando por Xabi Alonso. Pero si la situación es insostenible en Navidad habrá que cambiar de entrenador. Claro, si el Manchester City le mete cuatro no sé si el club podrá aguantar a Xabi Alonso, aunque el objetivo es hacerlo".

Sobre los nombres que han aparecido, Pedrerol desvela que el Real Madrid ha descartado a dos: "Han salido varios nombres en las últimas horas. Zidane y Klopp están descartados".

