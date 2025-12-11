Schumacher pide a Lawrence Stroll que cese a su hijo como compañero de Fernando Alonso

El hermano de Michael Schumacher considera "insostenible" la situación de Lance Stroll en Aston Martin después de haber sido vapuleado por Alonso esta temporada.

El 0-24 que le ha metido Fernando Alonso a Lance Stroll en clasificación esta temporada es la prueba inequívoca de que el canadiense está a años luz de su compañero.

A pesar de que el asturiano 'solo' le haya sacado 23 puntos en la general (56 a 33), Ralf Schumacher considera que "estrictamente hablando, ya no es sostenible" su situación en Aston Martin.

Así lo ha asegurado en el podcast Backstage Pit Lane de 'Sky', afirmando que "Lawrence Strolltampoco puede cerrar los ojos ante el tema".

"Es un candidato que realmente no debería seguir en la Fórmula 1", apunta el hermano de Michael Schumacher.

De hecho, Ralf propone al campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, como su sustituto ideal después de haber hecho "un gran trabajo" por el que "merecería mil veces más un coche como ese".