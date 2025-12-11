Ahora

"No debería seguir en la Fórmula 1"

Schumacher pide a Lawrence Stroll que cese a su hijo como compañero de Fernando Alonso

El hermano de Michael Schumacher considera "insostenible" la situación de Lance Stroll en Aston Martin después de haber sido vapuleado por Alonso esta temporada.

Lance Stroll y Fernando AlonsoLance Stroll y Fernando AlonsoGetty

El 0-24 que le ha metido Fernando Alonso a Lance Stroll en clasificación esta temporada es la prueba inequívoca de que el canadiense está a años luz de su compañero.

A pesar de que el asturiano 'solo' le haya sacado 23 puntos en la general (56 a 33), Ralf Schumacher considera que "estrictamente hablando, ya no es sostenible" su situación en Aston Martin.

Así lo ha asegurado en el podcast Backstage Pit Lane de 'Sky', afirmando que "Lawrence Strolltampoco puede cerrar los ojos ante el tema".

"Es un candidato que realmente no debería seguir en la Fórmula 1", apunta el hermano de Michael Schumacher.

De hecho, Ralf propone al campeón de Fórmula 2, Leonardo Fornaroli, como su sustituto ideal después de haber hecho "un gran trabajo" por el que "merecería mil veces más un coche como ese".

Las 6 de laSexta

  1. La UCO concluye que la trama de los hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz: "Ha sido pillar la casa y el hijo puta del putero le ha dado al botoncito"
  2. Un sanitario de Torrejón confirma que priorizaban la primera consulta de pacientes externos para ganar dinero perjudicando a los crónicos
  3. Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, tercer detenido en la trama de Leire Díez y el expresidente del SEPI
  4. Pérez Llorca reconoce que Mazón dimitió por su "falta de claridad" en contar lo que hizo el día de la DANA: "Siempre hay que decir la verdad"
  5. Venezuela califica de "piratería internacional" la interceptación de un petrolero por EEUU
  6. Un alpinista acusado de homicidio tras dejar morir a su pareja en la montaña: apagó el móvil y rechazó el helicóptero de ayuda