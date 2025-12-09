El dato de Lewis Hamilton que confirma su peor año en la Fórmula 1 con Ferrari

El piloto británico ha terminado su primer año en la competición sin registrar un podio desde su debut en 2007, cuando corría para McLaren.

Lewis Hamilton cierra un 2025 complicado. El piloto británico ha confesado vivir el "peor año de su vida" tras firmar con Ferrari y terminar la temporada con más sombras que luces. Un sexto puesto en el mundial de pilotos y ningún podio en el año han confirmado el mal fario que ha vivido el heptacampeón del mundo.

Después de sellar su peor registro desde su debut en 2007 con 156 puntos en el campeonato y verse involucrado en una "guerra interna" en la escudería italiana en la que John Elkann, jefe de Ferrari, acusó al piloto británico y a su compañero, Charles Leclerc, de centrarse más en hablar que en pilotar. Lewis se ha visto mermado desde el principio de temporada.

Tal es así que el heptacampeón ha perdido una racha que llevaba acumulando desde su debut en la competición. Concretamente, Hamilton llevaba registrando un podio por cada año que ha competido en la Fórmula 1. Sin embargo, tras firmar con los de Maranello, ha visto cómo se le ha escapado la oportunidad de alargar el dato.

Este año ha tenido la oportunidad de acabar en puestos de podio hasta en cuatro carreras, pero la superioridad de los McLaren, una gran actuación de Nico Hulkenberg y su compañero de escudería han sido su gran impedimento para cumplir con el mínimo objetivo que tenía por año.

Además de ostentar una racha de 15 años con un podio por año, Hamilton es el piloto con más podios registrados en la F1. Otro dato que podría verse afectado por su rendimiento en Ferrari este año y en 2026.

Rumores de retirada con Sainz de por medio

Durante la temporada se ha extendido el rumor de una posible retirada de Lewis Hamilton. A sus 40 años, el piloto de Ferrari se encuentra en los que podrían ser sus últimos años en la F1, y muchos han sido los que han adelantado su marcha.

Pese a ello, el británico ha desmentido tal afirmación asegurando que quiere seguir corriendo, aunque admite que necesita "desconectar y no hablar con nadie". La temporada 2026 será, por el momento, su última temporada vestido de rojo, a menos que renueve con los de Maranello, y también se ha especulado acerca de su posible sustituto.

Ahí es donde entra Carlos Sainz. El piloto español tuvo una buena estancia en la escudería italiana, donde vivió sus mejores años al frente de un monoplaza y dejó "buenos amigos" a los que les desea lo mejor.

Sus palabras durante un evento de Williams avivaron los rumores sobre su posible regreso con Ferrari en sustitución de Hamilton, pero tras el buen final de temporada que ha tenido con la escudería británica, no parece que vaya a cambiarse de equipo.

2026 será el año decisivo en el que veremos si Hamilton continúa su periplo en la F1, si sigue corriendo para Ferrari, si decide estrenarse en un nuevo equipo o regresar a Mercedes para vivir su 'last dance' en la escudería donde más ha ganado.