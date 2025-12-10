Fernando Alonso explica por qué se ve reflejado en Marc Márquez

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha asegurado que su 2023 con Aston Martin es muy similar al 2024 que vivió el ilerdense con Gresini.

Fernando Alonso ha sido protagonista en el documental 'Volver' de 'DAZN' dedicado al retorno de Marc Márquez a la competición y el camino que ha trazado para volver a ser campeón seis años después.

Para el ovetense, lo del '93' "es una cosa excepcional porque a parte del talento natural que pueda tener Marc como piloto, tienes que tener una fuerza mental y una disciplina fuera de la norma".

El piloto de Aston Martin destaca el 'colmillo' que no ha perdido el ilerdense: "No hay ninguna persona normal, y por eso digo que es excepcional, que pueda estar cinco años sin ganar un título y que no pierda un ápice de garra, de espíritu competitivo, de talento… Y querer siempre mejorar, mejorar una versión campeona del mundo es muy difícil y tener la disciplina de mejorarte cada día para mejorar esa versión, creo que pocas personas lo pueden hacer".

"Los deportistas, o pilotos, nos entendemos porque cuando tienes un parón como mis dos años sabáticos o una lesión grande como la que él tuvo, en el pilotaje profesional o en las categorías máximas como es F1 o MotoGP, no es sólo el talento o la sensibilidad a la hora de conducir o la sensibilidad con los neumáticos no es la máxima. La velocidad a la que vienen las cosas a 300 kilómetros/hora son muy diferentes a los de la vida real, no hay nada que puedas simular o que puedas entrenar", ha explicado.

Y Fernando asegura que él también vivió esa sensación: "Cuando volví a la F1, yo creía que iba igual que cuando lo había dejado dos años antes, pero el crono no decía eso, el crono decía que iba unas décimas peor. Tampoco tenía ninguna respuesta de cómo encontrar esas décimas, yo iba al límite".

"No es lucha con tu ego, pero sí que es una cosa muy cercana al ego y a la autoestima. No puedes tener ego porque eso te va a ralentizar y no te va a ayudar para nada, pero sí que tienes que tener mucha autoestima y confianza en ti mismo, en lo que haces, cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal… La confianza tiene que ser a prueba de bala. Es difícil poner en una balanza la confianza y el ego", señala.

Es por ello que se ve reflejado en el piloto de Ducati: "Lo vimos el año pasado con Marc o hace dos años conmigo en 2023, conseguí ocho podios, no gané ninguna carrera, pero conseguí ocho podios y era una explosión de alegría. Veo las fotos de esos podios y a lo mejor Verstappen primero, Checo segundo están medio contentos y yo tercero estoy disfrutando".

"El año pasado era algo parecido, estaba Jorge, estaba Pecco con la presión de luchar por el Mundial y estaba Marc tercero o segundo, aún sin ganar la carrera, y estaba bailando en el podio, con un sombrero… porque lo vives de diferente manera. Hay que disfrutarlo", ha zanjado.