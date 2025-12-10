Fórmula 1
Este mensaje dice muchas cosas: lo que le dijo el jefe de Williams a Carlos Sainz tras terminar la temporada
James Vowles, jefe de Williams, espera muchos más años con Carlos en equipo: "Gracias, Carlos, por una increíble primera temporada juntos. Espero que sean muchas más".
Carlos Sainz, allá donde va, hace mejor a sus equipos. Ha vuelto a pasar en Williams, ascendiendo a la quinta plaza del mundial de constructores de la Fórmula 1. Y su jefe, James Vowles, ha tenido un bonito mensaje para él una vez que ha finalizado la temporada 2025.
"Gracias, Carlos, por una increíble primera temporada juntos. Espero que sean muchas más. Hemos conseguido ser quintos, sigamos trabajando en ello el año que viene", le dice Vowles al piloto español, en palabras que recoge 'Motorsport' este miércoles.
Han pasado de ser novenos a ser quintos: "Este año ha supuesto un paso más en nuestro plan para devolver a este equipo a la primera línea. No ha sido una transformación drástica, sino deliberada y constante. Hemos dado pasos de gigante en nuestra forma de trabajar, de afrontar cada carrera y de comportarnos como equipo. Y a través de todo ello, tu fe ha ayudado a impulsar ese impulso".
Y ahora llega uno de los momentos más importantes: el nuevo reglamento de la temporada que viene. Una oportunidad muy seria, sobre todo por el potencial del motor Mercedes.
"Para nosotros, 2026 comienza ya. Lo que debemos recordar es que dentro de aproximadamente un mes volveremos a la pista con el coche de 2026 y llegarán todas estas nuevas regulaciones. Será un invierno muy corto para todos, pero no puedo esperar a que llegue el momento. Creo que será una oportunidad fantástica para ver cómo hemos logrado seguir evolucionando como organización y seguir adelante", cierra Vowles.
En Williams están encantados con Carlos. Y no es para menos. Ha logrado dos podios y ha colocado a Williams otra vez en el mapa.