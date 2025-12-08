Ahora

¿Es mejor Norris que Verstappen? Lando responde: "He pilotado mejor..."

El británico no quiso compararse con Max después de ser campeón del mundo en Abu Dhabi, aunque dejó claro el valor que tenía su rendimiento en el asfalto.

Lando Norris se ha quitado un increíble peso de encima después de ganar su primer Mundial de Fórmula 1. El piloto de McLaren se sobrepuso a los errores de su propia escudería en Las Vegas y Qatar y fue capaz de subirse al podio en la última carrera para confirmar su título.

La presión que recaía sobre él era tremenda y, contra lo que muchos decían, supo gestionarla. Todo teniendo a un auténtico depredador persiguiéndole como es Max Verstappen. El final de temporada del neerlandés fue inmaculado y eso fue lo que le llevó a tener opciones de título hasta la última carrera.

Tras conquistar su primer Mundial, a Lando le preguntaron si Max era mejor piloto que él. El vigente campeón no quiso mojarse aunque dejó un mensaje claro: "Vosotros sois los que decidís si alguien es mejor que otro o no. Lo único que intento hacer cada fin de semana es dar lo mejor de mí mismo".

"Pero luego decidís que él es mejor que él, o que tiene un coche peor y lo está haciendo mejor: escribid lo que queráis, decidid lo que queráis. Sin duda, hay momentos en los que siento que he pilotado mejor que otros", aseguró en rueda de prensa.

Norris se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en un campeonato muy tenso en las últimas carreras. El británico soportó toda la presión y supo rendir aún con Max acechando, algo de lo que no todo el mundo es capaz.

