La UCO concluye que la trama hidrocarburos de Rivas y Aldama pagó a Ábalos el chalet de Cádiz

La trama de los hidrocarburos, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, pagó el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz).

Así lo concluye la UCO en el nuevo informe entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso laSexta, en el marco de esta causa.

Concretamente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil indica que la sociedad de Rivas Have Got Time S.L. adquirió el chalet por 585.000 euros y se lo entregó al ahora exministro, que "dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico".

Otra de las conclusiones se refiere a la contratación de Koldo García en la empresa Instalibero District S.L.. Según el documento, Koldo fue beneficiado de un contrato por la empresa esta empresa administrada por Manuel Salles y vinculada a Rivas, con un contrato "bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios".

Indica además que el 3 de marzo de 2022, Koldo recibió 1.950,50 euros en concepto de nómina, seguidos de otros 5.000,00 euros en concepto de adelanto, seis días después.

La llamada trama de los hidrocarburos gira en torno a un presunto fraude masivo de IVA en la compraventa de combustibles. Supuestamente, utilizaba una red de empresas pantalla que compraban carburante sin repercutir inmediatamente el impuesto y luego lo vendían con IVA incluido sin ingresarlo a Hacienda, lo que habría generado un beneficio ilícito multimillonario.

Concretamente, la UCO afirma que Have Got Time S.L. generó un presunto fraude millonario cuantificado 49.213.613,36 euros durante entre 2021 y 2022. Este dinero se habría destinado, "en parte, al pago de aproximadamente un millón de euros a comprar la voluntad del cargo público", es decir, José Luis Ábalos, "con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas".

Esa red habría operado principalmente a través de sociedades como Villafuel S.L. y otras mercantiles controladas por empresarios como Víctor de Aldama y los hermanos Rivas.​

En este sentido, José Luis Ábalos está siendo investigado por la concesión de una licencia clave en Industria para operar como mayorista de combustibles, que se habría facilitado gracias a gestiones de su asesor Koldo García y otros altos cargos.

