El 'palo' de McLaren a Red Bull por la defensa de Tsunoda en Abu Dhabi: "La clásica táctica de mi**da..."

El campeonato del mundo se lo ha llevado Lando Norris y la escudería 'papaya' ha criticado la estrategia desarrollada por los de las bebidas energéticas que les puedo costar el Mundial.

Lando Norris se proclamó campeón del mundo después de finalizar en tercera posición en el circuito de Yas Marina. El escalón más bajo del podio fue suficiente, a pesar de la victoria de Max Verstappen, para alcanzar la gloria con una diferencia de dos puntos en el campeonato respecto al neerlandés.

El británico logró el objetivo a través de una estrategia que le facilitó una carrera plácida en la que tuvo que adelantar a Yuki Tsunoda en uno de los momentos más tensos sobre el trazado.

En la vuelta 23 el japonés, que todavía no había realizado ninguna parada, ocupaba el tercer lugar de la clasificación cuando un Lando Norris lanzado buscaba recuperar la posición que le otorgaba el título de campeón del mundo.

"Sé lo que tengo que hacer. Dejadme solo", decía el asiático por la radio. Sin embargo, el de McLaren no tardó en superarlo después de verse obligado a salir de la pista para completar el adelantamiento.

Una defensa que, desde el punto de vista de los jueces, merecía una sanción al piloto de Red Bull en su último servicio para la escudería: "Realizó una serie de cambios de dirección que, en última instancia, resultaron en que el coche 4 tuviera que salir de la pista para evitar una colisión. Al hacerlo, el coche 22 también forzó efectivamente al coche 4 a salir de la pista".

Una decisión que Tsunoda tachó de estúpida mientras que Zak Brown, CEO deMcLaren, criticó severamente: "Se pasó de la raya. Había mucho en juego y él simplemente se pasó un poco". Y más duro fue Will Joseph, ingeniero de carrera del campeón del mundo (Lando Norris): "Eso de Tsunoda fue la clásica táctica mierda de Red Bull".