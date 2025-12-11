Zelenski envía su contrapropuesta a Trump y por primera vez abre la puerta a un referéndum sobre la cesión de territorios

¿Por qué es importante? "El pueblo ucraniano responderá a esa pregunta", ha dicho el presidente ucraniano, quien ha señalado que entre los principales desacuerdos está cómo gestionar la situación en la región de Donetsk, donde Rusia, con el visto bueno de EEUU, reclama la retirada de las tropas ucranianas, a cambio de no meter a las suyas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado la importancia de un "referéndum" para decidir cualquier cuestión territorial en Ucrania, permitiendo que los propios ucranianos determinen su futuro. Esta es la primera vez que Zelenski se muestra abierto a la cesión de territorios, con la condición de que sea el pueblo quien decida. Además, ha entregado a Estados Unidos una nueva versión del borrador del acuerdo de paz, que incluye la postura de Europa. Zelenski subraya la necesidad de escuchar al pueblo ucraniano respecto a la soberanía de los territorios ocupados por Rusia y seguir dialogando para resolver los desacuerdos, especialmente en la región de Donetsk.

La palabra clave que ha utilizado Zelenski esta tarde respecto al plan de paz para Ucrania es "referéndum". "Cualquier cuestión territorial deben decidirla los ucranianos con un referéndum", ha dicho en un encuentro con la prensa en Kyiv.

Esta es la primera vez que el líder ucraniano se muestra a favor de la cesión de territorios. Eso sí, lo ha hecho con una condición: ha dejado claro que sean los propios ucranianos los que decidan cualquier cuestión territorial con un referéndum.

Zelenski ha anunciado también que han entregado a Estados Unidos una nueva versión del borrador del acuerdo de paz. Sobre esta versión, ha explicado que no solo contempla la postura de Ucrania, sino también la de Europa. "No es un plan definitivo, es una reacción a lo que recibimos, a las condiciones previas", ha matizado.

"Actualmente es difícil predecir cuáles serán los documentos finales. Los rusos quieren todo el Donbás, pero nosotros, por supuesto, no lo aceptamos", ha señalado Zelenski, quien ha explicado que muchos de los asuntos a tratar aún dependen de cómo se desarrollen la veintena de puntos clave del borrador.

"El pueblo ucraniano responderá"

En lo que respecta a la soberanía de los territorios ocupados por Rusia, Zelenski ha defendido la necesidad de que se escuche la opinión del pueblo de Ucrania, ya sea a través de elecciones o de un referéndum. "Debe existir una postura del pueblo ucraniano", ha dicho, según ha recogido la agencia Ukrinform.

"El pueblo ucraniano responderá a esa pregunta", ha dicho Zelenski, quien ha señalado que entre los principales desacuerdos está cómo gestionar la situación en la región de Donetsk, donde Rusia, con el visto bueno de Estados Unidos, reclama la retirada de las tropas ucranianas, a cambio de no meter a las suyas.

"Definitivamente esto no beneficia a Ucrania, pero debemos continuar con las conversaciones e intentar encontrar respuestas a todas las preguntas", ha dicho.

Mientras, la Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está al tanto de esta última propuesta y enviará a un representante a las conversaciones en Europa sobre Ucrania este fin de semana si existe una posibilidad real de firmar un acuerdo de paz.

"El presidente está extremadamente frustrado con ambos bandos en esta guerra y está harto de reuniones solo por el hecho de reunirse", ha declarado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

