Detenida una tercera persona dentro de la misma investigación a Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Los detalles La detención se produjo este miércoles en Bizkaia, sin que trascienda, por el momento, la identidad de esta persona.

Una tercera persona fue detenida este miércoles en Bizkaia dentro de la misma operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por contratos públicos bajo sospecha.

Por el momento, la identidad de la persona detenida no ha trascendido. La Cadena SER asegura que se trata de una persona "relevante en la esfera pública".

Este jueves se están llevando a cabo registros, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza, según la agencia EFE.

Por su parte, Europa Press informa que también se están llevando a cabo registros en Madrid y Sevilla, registros que están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que es propietario el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.