La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra en una operación por blanqueo de capitales

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está registrando este jueves la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid en una operación de investigación relacionada con el blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes policiales a laSexta.

Sobre las 8 de la mañana de este jueves, varios agentes de la Policía Nacional se han personado en las oficinas centrales de la compañía a raíz de un requerimiento ordenado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, con el objetivo de clonar unos servidores de la compañía.

Por el momento, la investigación no está afectando a la operativa de la compañía, que está manteniendo sus vuelos con normalidad. Además, indica Plus Ultra que "el personal está colaborando plenamente con la Policía Nacional facilitando toda la documentación que precisen".

*Noticia en ampliación.