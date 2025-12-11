Serio aviso de Charles Leclerc a Ferrari: "Es ahora o nunca"

El piloto monegasco reconoce que el 2026 será "un año crucial" y pone en serios problemas a Ferrari si el coche sigue sin responder.

Ferrari no se puede permitir otro curso como este. Ninguna victoria y sólo podios de un piloto, de Charles Leclerc. Un cero para Lewis Hamilton. El piloto monegasco no puede más y ha lanzado un serio aviso a su equipo: si el año que viene no llegan los resultados, podría tomar decisiones.

En 'The Race', Leclerc dejó esta frase muy clara: "El año que viene será un año crucial".

"Es difícil, pero al mismo tiempo, sinceramente, creo que todo el equipo está muy motivado para el próximo año, porque es un cambio enorme, una gran oportunidad para demostrar de lo que es capaz Ferrari. Y es ahora o nunca", dice el piloto de Ferrari, al que siempre le vieron destinado en Maranello a ser campeón.

Las normas cambian el año que viene y empezar con buen pie es fundamental: "Realmente espero que comencemos esta nueva era con el pie derecho, porque sí, es importante para los cuatro años siguientes".

Según avancen las primeras citas se irá viendo qué equipos han dado con la tecla y pugnarán por los mundiales. Hace mucho, demasiado, que Ferrari no sabe lo que es ganar: desde 2007 con Kimi Raikkonen. Cerca de veinte años.

"Quizá no en las primeras tres o cuatro carreras, pero para la sexta o séptima carrera, creo que tendremos una buena idea de quiénes serán los equipos que dominarán los cuatro años siguientes", dice Leclerc para finalizar.