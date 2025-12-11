Dimite el miembro de la Ejecutiva del PSOE Javier Izquierdo en pleno 'Me too' de las filas socialistas

Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, senador y ex delegado del Gobierno en Castilla y León.

El PSOE enfrenta un nuevo caso de presunto acoso sexual, destacando la extensión del 'Me Too' interno en el partido. Tras denuncias previas contra Francisco Salazar y el presidente de la Diputación de Lugo, un nuevo escrito señala a Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal. Izquierdo ha anunciado su dimisión en redes sociales, argumentando que se centrará en tareas profesionales y personales. La dirección del partido ha mantenido un estricto silencio, aunque fuentes confirman que Izquierdo ha abandonado los grupos de WhatsApp internos. Este es el cuarto caso público en meses, aumentando la presión sobre Ferraz para mejorar los mecanismos contra el acoso.

El PSOE afronta un nuevo caso de presunto acoso sexual que pone de relieve la extensión del llamado 'Me Too' interno en el partido. Tras las denuncias presentadas contra Francisco Salazar, secretario general del PSOE en Torremolinos, y contra el presidente de la Diputación de Lugo, un nuevo escrito registrado en el canal antiacoso de Ferraz apunta ahora a Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal, senador y ex delegado del Gobierno en Castilla y León. Así lo ha adelantado 'elDiario.es'.

Por su parte, Izquierdo ha publicado en sus redes sociales que dimite: "Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador. Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor".

La dirección del partido ha impuesto un estricto cerrojazo informativo, pero fuentes del mencionado medio han confirmado que Izquierdo decidió el jueves abandonar todos los grupos de WhatsApp internos de la organización.

Se trata del cuarto caso público de presunto acoso sexual en el seno del partido en los últimos meses, después de que los anteriores apuntaran a dirigentes locales y provinciales. La aparición de este nuevo caso, que involucra a un miembro de la dirección federal, amplía la repercusión mediática y política de la polémica y pone de relieve la presión interna sobre Ferraz para reforzar los mecanismos de prevención y sanción frente al acoso.

El propio Izquierdo, hasta ahora considerado un miembro destacado de la cúpula del PSOE, ha decidido apartarse de sus responsabilidades mientras se aclaran los hechos, en un movimiento que pretende evitar afectar la dinámica interna del partido. Por su parte, la dirección federal no se ha pronunciado hasta ahora.

El primer caso afectó a Francisco Salazar, secretario general del PSOE en Torremolinos, denunciado por comportamientos inapropiados hacia compañeras. El segundo involucró al presidente de la Diputación de Lugo, también señalado por acoso sexual. Un tercer caso apuntó a otro dirigente territorial todavía en activo. Todas estas denuncias se canalizaron a través del canal interno de Ferraz para la prevención del acoso sexual, aunque se han manejado con discreción, manteniendo los nombres de posibles víctimas protegidos.

Noticia en ampliación

