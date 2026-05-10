Un expiloto recurre a Nadal y Federer para explicar la situación de Verstappen en F1: "Se necesita alguien que..."

Mark Webber, ex de Red Bull, ha defendido la permanencia del neerlandés en la competición y para ello se ha servido de una llamativa comparación en el mundo del tenis.

El futuro de Max Verstappen es uno de los temas de moda dentro de la Fórmula 1. El neerlandés estaría hasta planteándose abandonar la competición el año que viene. Todo debido a una nueva normativa que premiaría excesivamente la gestión energética por encima de la labor de los pilotos, como defienden el tetracampeón o Fernando Alonso entre otros.

"La gente enciende la tele para ver a Max Verstappen", sentenciaba Mark Webber. Luego, el expiloto empleaba un llamativo símil para explicar la importancia de Max dentro del campeonato, recurriendo a toda una leyenda del deporte español: "Es como con Rafael Nadal y Roger Federer. Si Rafa no está, ¿se eleva entonces a Roger a ese nivel superior, y viceversa? Se necesita a alguien que te quite el sueño, y Verstappen lleva mucho tiempo haciéndolo".

El australiano aseguraba que "pilotos como Verstappen son justo lo que necesita el deporte", por lo que su permanencia en el 'paddock' sería algo indispensable para "elevar al resto de la parrilla a un nivel superior". Un escenario muy incierto el que afronta el piloto de Red Bull, que se habría ganado el interés de varias de las escuderías más fuertes de la F1.

Mercedes, McLaren y hasta Ferrari han sido los destinos comentados en caso de que el neerlandés permanezca dentro de la competición. Un futuro, el de el piloto más laureado de esta década en Fórmula 1, que está más en el aire que nunca pero que, según Webber, sería vital que permaneciera vinculado al 'Gran Circo'.