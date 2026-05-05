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"Una vez que estás en apuros..."

Carlos Alcaraz haría bien en escucharle: ojo al consejo del exentrenador de Federer

Ivan Ljubicic considera que el número 2 del mundo, a raíz de la lesión en la muñeca derecha, debería "tomarse el tiempo que necesite sin forzar su regreso".

"Juega tan bonito como al tenis": las palabras de Carlos Alcaraz tras jugar al golf con Federer"Juega tan bonito como al tenis": las palabras de Carlos Alcaraz tras jugar al golf con FedererREDES

Confirmada la ausencia de Carlos Alcaraz en Roma y Roland Garros tras perderse el Conde de Godó y el Mutua Madrid Open, y con su participación en Wimbledon en el aire, Ivan Ljubicic se ha puesto en el lugar del murciano.

En declaraciones al 'Corriere dello Sport', el exentrenador de Roger Federer ha aconsejado al número 2 del mundo que no tenga prisa por volver a las pistas.

Según el serbio, el tenista de El Palmar debería "tomarse el tiempo que necesite sin forzar su regreso".

"Entiendo que perderse uno o incluso dos Grand Slams pueda parecer drástico hoy en día, pero tomarse un descanso más largo para apresurar las cosas sería aún más grave", ha señalado.

Es por ello que si tuviera que saltarse la gira de hierba para llegar en plena forma a Estados Unidos, haría lo correcto.

"Una vez que estás en apuros, lo mejor es tomarse su tiempo y volver cuando estés listo", ha zanjado Ljubicic.

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