La radical decisión de Hamilton con Ferrari tras Miami: "Me está llevando por el camino equivocado"

El piloto británico ha lamentado haber usado el simulador de carrera antes del GP de Miami, debido a que "esa configuración no funciona" no termina de funcionarle en carrera.

Ferrarino tuvo una buena actuación en el GP de Miami. La escudería Italia no pudo replicar los buenos resultados de las anteriores carreras y, pese a puntuar con ambos coches en el Autódromo Internacional de Miami, las sensaciones no son buenas.

Charles Leclerc fue el peor parado de los de Maranello. El piloto monegasco acabó en octava posición después de cometer un error en la última vuelta, donde trompeó en mitad de la pista, impactando sutilmente con las protecciones. "Pido perdón al equipo, ha sido mi error", exclamó Leclerc tras la carrera.

Sin embargo, el monegasco no fue el único integrante de Ferrari que terminó el Gran Premio insatisfecho. Su compañero de garaje, Lewis Hamilton, cruzó la línea de meta en sexto lugar lamentando haber usado el simulador.

"Si pudiera empezar (el viernes) con lo que tenía el sábado, para ser sincero, creo que el simulador me está llevando por el camino equivocado. Así que creo que lo dejaré de usar ahora mismo. Voy a tener un enfoque diferente en la próxima carrera", ha asegurado el heptacampeón de la Fórmula 1 en declaraciones recogidas por 'Motor.es'.

Por último, el piloto británico ha reiterado su rechazo a los simuladores, a pesar de utilizarlos "todas las semanas" de cara a preparar cada carrera. "No me gustan los simuladores en general; luego llegas a la pista y esa configuración no funciona", concluyó Hamilton.