Drama para Ducati en Le Mans: enfado tremendo de Bagnaia tras irse al suelo cuando peleaba por la victoria

El piloto de Ducati sufrió una caída en la vuelta 16 del GP de Francia de MotoGP al inclinar demasiado la moto en una curva mientras ocupaba el segundo puesto, después de recuperar posiciones tras una mala salida.

El fin de semana iniciaba bien para Ducati, después de que Pecco Bagnaia y Marc Márquez firmaran el primer y segundo puesto de la clasificación del Gran Premio de Le Mans. Un escenario que parecía muy prometedor para los de Borgo Panigale, que están afrontando una temporada atípica viéndose ampliamente superados por la Aprilia.

Sin embargo la situación se torcería rápidamente, después de una aparatosa caída en la 'sprint' del piloto catalán, que se ha visto obligado a pasar por quirófano de nuevo. Las cosas sí irían bien para un Pecco Bagnaia en la tarde del sábado, que mantuvo el tipo y quedó segundo en la 'sprint'.

Sin embargo sería el domingo durante la carrera larga cuando los problemas llegarían para el italiano. En la vuelta 16, mientras mantenía un segundo puesto que tuvo que recuperar después de una mala salida, Pecco fue al suelo y se vio obligado a abandonar la prueba.

Las cámaras lo grabarían minutos después entrando muy enfadado al camión de Ducati sin ni siquiera pasar por el garaje del equipo.

Las cosas no terminan de ir bien para los de Borgo Panigale, que no acaban de recuperar las sensaciones positivas de los últimos años. También una gran oportunidad desperdiciada para Bagnaia, que estaba firmando un buen fin de semana en Le Mans pero que, de nuevo, no podrá representar a Ducati en un podio de MotoGP y ya van diez grandes premios consecutivos para la escudería.