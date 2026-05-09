La desalentadora actualización de Alonso sobre la situación en Aston Martin: "No traeremos piezas nuevas"

El piloto asturiano ha confirmado que no estaría entre los planes en Silverstone introducir mejoras a corto plazo en el AMR26, que continuará ocupando los últimos puestos de la parrilla, al menos de momento.

"Somos el 20º o el 19º coche, nuestra posición no cambia"

Las cosas parecen no mejorar para Fernando Alonso y Aston Martin. El asturiano finalizó el Gran Premio de Miami en el decimoquinto puesto, un resultado por encima de las posibilidades del AMR26, pero aún lejos de las posiciones de puntuación. El bicampeón mundial ha explicado la situación en Silverstone.

"Hasta que no tengamos una mejora de 1,5 o 2 segundos, no traeremos piezas nuevas", aclaraba Fernando. El monoplaza desarrollado por Adrian Newey parece haber superado ya los complejos problemas de vibración que llevaba arrastrando desde el inicio de temporada, sin embargo, el coche que Alonso comparte con Lance Stroll aún estaría falto de ritmo de carrera.

"Somos el 20º o el 19º y el siguiente coche está un segundo por delante. Por tanto, aunque traigamos dos décimas en cada carrera, nuestra posición no cambia", explicaba el piloto para 'Autosport'. Estos problemas supondrían "un estrés enorme para el sistema y para el límite presupuestario" que maneja la escudería de Lawrence Stroll.

Una situación que no mejora a pesar del paso de los meses. Fernando concluyó llamando a la calma y exponiendo el plan de Aston Martin, que aún no espera mejoras en sus monoplazas, al menos, hasta después de verano: "Estoy tranquilo porque entiendo la situación. El equipo me explicó que, si traemos una o dos décimas en cada carrera, eso no cambia nuestra posición".