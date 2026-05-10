'Martinator' en estado puro: increíble adelantamiento de Jorge para arrebatarle la victoria a Bezzecchi

Aprilia tenía su 1-2 perfecto pero el madrileño, que firmó una remontada espectacular, decidió ir a por la victoria con absoluta determinación. La batalla final con Bezzecchi, increíble.

Jorge Martín ha firmado un Gran Premio de Francia absolutamente perfecto. Remontando desde la séptima posición en la 'sprint' y en la carrera superando al líder del Mundial y compañero de equipo Marco Bezzecchi.

El de San Sebastián de los Reyes ha vuelto a ganar una carrera de domingo un año y medio después habiendo superado un calvario de lesiones terrible. La celebración con Aprilia al final de la carrera lo decía todo. Liberación total.

Jorge fue adelantando a sus rivales poco a poco. A falta de tres vueltas, el español alcanzó a Bezzecchi, que había liderado toda la carrera, y cuando encontró el hueco, ejecutó. Un adelantamiento perfecto que le permitió sumar la primera victoria de domingo en mucho tiempo y acercarse a un solo punto de Marco en la pelea por el Mundial.

Martín firma así un doble memorable (sprint y carrera) en un fin de semana en el que nadie le daba como favorito. La caída de Bagnaia y la lesión de Márquez dejó fuera de la ecuación a las Ducati. Jorge, con ritmo y velocidad, fue escalando posiciones sin hacer mucho ruido para apuntarse una victoria que le coloca, sin duda, como candidato al título de este 2026.