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'Martinator' en estado puro: increíble adelantamiento de Jorge para arrebatarle la victoria a Bezzecchi

Aprilia tenía su 1-2 perfecto pero el madrileño, que firmó una remontada espectacular, decidió ir a por la victoria con absoluta determinación. La batalla final con Bezzecchi, increíble.

Jorge Martín y Marco BezzecchiJorge Martín y Marco BezzecchiRedes

Jorge Martín ha firmado un Gran Premio de Francia absolutamente perfecto. Remontando desde la séptima posición en la 'sprint' y en la carrera superando al líder del Mundial y compañero de equipo Marco Bezzecchi.

El de San Sebastián de los Reyes ha vuelto a ganar una carrera de domingo un año y medio después habiendo superado un calvario de lesiones terrible. La celebración con Aprilia al final de la carrera lo decía todo. Liberación total.

Jorge fue adelantando a sus rivales poco a poco. A falta de tres vueltas, el español alcanzó a Bezzecchi, que había liderado toda la carrera, y cuando encontró el hueco, ejecutó. Un adelantamiento perfecto que le permitió sumar la primera victoria de domingo en mucho tiempo y acercarse a un solo punto de Marco en la pelea por el Mundial.

Martín firma así un doble memorable (sprint y carrera) en un fin de semana en el que nadie le daba como favorito. La caída de Bagnaia y la lesión de Márquez dejó fuera de la ecuación a las Ducati. Jorge, con ritmo y velocidad, fue escalando posiciones sin hacer mucho ruido para apuntarse una victoria que le coloca, sin duda, como candidato al título de este 2026.

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