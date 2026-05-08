Una leyenda de la F1 carga contra Aston Martin y Honda: "Es casi inaudito y preocupante"

Nigel Mansell, campeón del mundo de la categoría reina en 1992, habla sobre la situación del equipo británico en un inicio de temporada desastroso para los de Silverstone.

El comienzo de año de Aston Martin no está siendo ni mucho menos el esperado. El equipo británico ha arrancado con mal pie su asociación con Honda. Los de Silverstone son el último equipo de la parrilla y solo pueden pelear en pista contra el recién llegado Cadillac.

Sin embargo, en el GP de Miami, Honda llevó mejoras de fiabilidad que calmaron un poco las aguas dentro de la escudería, aunque no fueron suficientes para poder competir con el resto de equipos. Esto ha hecho que las críticas hacia Aston Martin y Honda estén a la orden del día, y que incluso leyendas de la Fórmula 1 hayan sido muy duros con la situación de los de Silverstone y la marca japonesa.

Uno de ellos ha sido Nigel Mansell, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1992, quien ha sido muy crítico con la situación que atraviesa el equipo británico: "Todo el mundo de las carreras está en shock. Todos pensábamos, yo incluido, que Aston Martin iba a ser un gran contendiente este año".

"Y luego, tener que enfrentar los desafíos catastróficos a los que se enfrentan y escuchar el tipo de cosas que los pilotos tienen que soportar, como las vibraciones, el posible daño nervioso y todo eso, es casi inaudito y preocupante. Realmente espero por su bien que puedan superar algunas de estas dificultades rápidamente, pero por lo que entiendo, no va a ser rápido", comentó Mansell, según recoge 'Formula Passion'.

Además, el expiloto británico ha comentado cual ha podido ser el principal problema del equipo donde pilota Fernando Alonso: "¿Son ingenuos Honda y Aston Martin? Sí, creo que es un poco ingenuo que un fabricante de motores crea que puede entrar en la competición un año después que los demás y pensar que puede ser competitivo".

"Por lo que me han contado, muchos de los ingenieros anteriores han sido asignados a otros proyectos porque empezaron tarde con este nuevo proyecto. Pero si tienen la tenacidad y la paciencia necesarias, lo conseguirán. Mientras tanto, es decepcionante, y como gran aficionado a las carreras, me decepciona profundamente ver las dificultades a las que se enfrentan, tanto para ellos como para los aficionados", concluyó la leyenda de la categoría reina.