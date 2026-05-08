Ni Mercedes ni McLaren: un subcampeón de F1 revela el mejor destino posible para Max Verstappen

David Coulthard ha analizado la situación actual del neerlandés y afirma que ninguno de los equipos rumoreados hasta ahora serían el mejor destino para Max.

El futuro de Max Verstappen es una de las mayores incógnitas que envuelven a la Fórmula 1. El piloto de Red Bull ha mostrado en numerosas ocasiones a lo largo de 2026 su desencanto con la normativa que estrena la competición este año, modificando los monoplazas y su estilo de pilotaje.

Ante esto, han surgido rumores de un posible cambio de equipo del neerlandés. Mientras que Mercedes se posicionaba como la favorita para acoger a Max en su próxima etapa, parece que recientemente McLaren habría entrado a la pelea al incorporar al ingeniero de confianza del heptacampeón, Gianpiero Lambiase. Incluso Ferrariestaría también en la lucha, según David Coulthard.

"Creo que Max, como tipo de piloto, encaja mejor en el mundo de Ferrari que en el de Mercedes", aseguraba el expiloto en 'Planet F1'. Luego explicaba que la "buena relación" del piloto con Maranello es una buena señal, a pesar de que Verstappen "conduce un Mercedes GT3" fuera de la pista.

"En cuanto a la libertad de ser simplemente Max, creo que se sentiría más cómodo en Ferrari. Allí puedes presentarte, conducir con intensidad, con suerte ganar las carreras y luego volver a casa", terminaba de aclarar Coulthard. Una nueva variable a la incógnita que rodea el futuro de Verstappen, que mientras sigue afrontando un atípico 2026 en Red Bull, ya barajaría un cambio de aires.