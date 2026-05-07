'Motorsport': Red Bull muestra interés en Oscar Piastri como sustituto de Max Verstappen

Según ha avanzado el medio, la escudería austriaca estaría interesada en contar con el piloto australiano en sus filas en caso de que el tetracampeón del mundo se retire o cambie de equipo.

Red Bull comienza a mover ficha en el mercado de fichajes de la Fórmula 1. La escudería austriaca, según ha informado 'Motorsport', estaría interesada en incorporar a un piloto experimentado y con opciones de ser un futuro campeón del mundo como el recambio de Max Verstappen.

En concreto, Oscar Piastri, piloto de McLaren, sería la alternativa que están valorando desde Milton Keynes para sustituir al tetracampeón del mundo, en caso de que decida abandonar el 'Grand Prix' o cambiar de equipo.

Pese a que desde Red Bull ya han manifestado su objetivo de mantener a Verstappen el máximo tiempo posible, tanto Laurent Mekies, jefe de equipo, como Oliver Mintzlaff, responsable de actividades deportivas, han comenzado a plantear ciertas alternativas por si Max se marcha próximamente.

Es por ello que los austriacos habrían apostado por incluir a Piastri en sus filas. El piloto australiano acabó en tercer lugar en 2025, después de disputar un intenso mundial a tres bandas contra el propio Verstappen y su compañero de escudería, Lando Norris.

Con cuatro temporadas en la F1, Piastri es uno de los pilotos con más potencial por explotar, y podría buscar un puesto como piloto principal en otra escudería, después de los rumores que surgieron en 2025 en los que se apuntaba a un cierto favoritismo en McLaren por Norris.