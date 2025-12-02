El drama que tuvo que superar Carlos Sainz para conseguir el podio en Qatar

El piloto madrileño obtuvo un resultado extraordinario en una carrera en la que tuvo que sufrir hasta el final debido a la aparición de un enigmático problema durante los últimos compases del evento.

Carlos Sainzha terminado por despejar en Qatar cualquier tipo de duda sobre el nivel de pilotaje que atesora. El madrileño consiguió su segundo podio en carrera larga después de una actuación extraordinaria. Una auténtica exhibición, especialmente en las últimas vueltas, donde un problema desconocido llevó al límite al de Williams.

El evento en Qatar estuvo marcado por el error estratégico de McLarenque permitió a Max Verstappenllevarse la victoria y favoreció a los dos pilotos que escaparon del trenecito de la zona media: Carlos Sainz y Kimi Antonelli.

A partir de ahí, el madrileño tenía que sostener al joven italiano de Mercedes y aguantar la embestida que tarde o tempano llegaría por parte de Lando Norris. Ardua tarea que se complicaría aún más durante el tramo final de la carrera tras la aparición del enigmático contratiempo en la parte del ala delantera que le llevó a perder entre medio y un segundo por vuelta.

"¡Oh no! Tengo subviraje en las curvas de derechas. Revisad, porque creo que algo se ha caído. Es la parte derecha del alerón delantero. Algo no va bien chicos, comprobadlo", alertó Carlos Sainz cuando quedaban siete vueltas para finalizar la carrera.

Gaetan Jego, ingeniero del madrileño, tranquilizó al piloto y lo alentó durante el resto de la disputa: "Estamos revisando. Las presiones están bien. Siete vueltas para el final. Cabeza abajo, cabeza abajo. Para nosotros todo está bien, las gomas también".

"Hay daños potenciales en el suelo, el alerón delantero está bien. Vueltas limpias. Céntrate en hacer vueltas limpias usando tus herramientas", señaló poco después.

Y, finalmente, animó a Carlos en los últimos compases: "Cuatro vueltas para el final. El suelo y el alerón están bien por lo que vemos, estamos monitorizando los neumáticos. Puedes hacerlo ¿eh? Puedes hacerlo, tío. Quedan cuatro vueltas, concentración".