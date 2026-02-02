Feijóo en la comisión de la DANA, en directo | El líder del PP comparece en el Congreso sobre sus mensajes con Mazón

Los mensajes de Feijóo con Mazón El líder del PP le entregó a la jueza los mensajes intercambiados con Mazón durante las primeras horas de la catástrofe. El primer mensaje de Feijóo fue a las 19.59 horas del 29 de octubre, después de hacerle una llamada que el expresidente autonómico no respondió. Decía: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo". A las 20.08 le respondió Mazón con un escueto "gracias presi", tan sólo tres minutos antes de que se enviara a toda la provincia de Valencia el mensaje Es-Alert de las 20.11 horas. A las 20.09 horas Mazón envía un segundo mensaje en el que le dice: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". En otro que envió a las 20.15 horas, el presidente autonómico anunciaba una "noche larga por delante". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

¿Qué dirá Feijóo? Se espera que Feijóo testifique lo mismo que ante la jueza que instruye la investigación sobre la DANA, a quien ya dijo que no sabía dónde estaba el expresidente valenciano Carlos Mazón ni tampoco con quien había comido, si bien sí "parecía informado". Feijóo ya intentó a lo largo de su declaración desviar responsabilidades al Gobierno central y destacar que fue más diligente a la hora de pedir información sobre lo que estaba sucediendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, un guion que previsiblemente repetirá en la Cámara Baja. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo