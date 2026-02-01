La nueva propuesta de Trump: "juntar" al chavismo y la oposición para una transición en Venezuela

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha afirmado que la opositora Machado "es una muy buena persona", al mismo tiempo que ha destacado que Delcy Rodríguez "está haciendo muy buen trabajo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que podría "juntar" al chavismo y a la oposición para acercar posturas y llegar a una transición democrática en Venezuela.

"Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo", ha expresado el mandatario estadounidense ante la prensa en el Air Force One al ser preguntado sobre si la opositora María Corina Machado debería poder regresar a Venezuela.

Así, Donald Trump se ha referido a Machado como "una muy buena persona", al mismo tiempo que ha destacado que la presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, "está haciendo un muy buen trabajo".

Acuerdo con la India

Por otro lado, en lo referente al sector petrolero, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que ha cerrado un acuerdo con la India para que adquiera crudo de Venezuela en lugar de petróleo iraní, a lo que ha apostillado que China será "bienvenida" si quiere hacer negocios.

Por su parte, la Administración de Trump no ha dado detalles sobre los plazos para la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque de Estados Unidos en Venezuela.

En este sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó el pasado miércoles ante el Senado que el objetivo último del Gobierno de Trump es lograr una "Venezuela democrática" mediante unas elecciones "libres y justas", aunque señaló que la transición no se conseguirá en semanas, sino que será necesario más tiempo para alcanzarla.

Dogu, embajadora de EEUU, llega a Caracas

En este contexto, la embajadora estadounidense Laura Dogu ha llegado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su llegada se produce un día después que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide, temido centro de detención por las torturas y abusos de los derechos humanos.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha compartido, a través de su perfil de X, dos fotografías de Dogu bajando del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana. Las fotos iban acompañadas de un mensaje de Dogu: "Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar".

Dogu será la encargada de llevar a cabo negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases establecido por el Gobierno de Estados Unidos.

Fue Marco Rubio quien estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y, finalmente, la transición democrática.

A punto de cumplirse el primer mes de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país caribeño entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

El pasado 22 de enero, la Administración de Donald Trump nombró a Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que tuvo su sede hasta ahora en Colombia. Esta unidad es la oficina del Departamento de Estado encargada de gestionar las relaciones con Venezuela desde la suspensión de las operaciones de la embajada en Caracas en 2019.

Dogu sucede en el cargo a John McNamara, encargado de negocios desde febrero de 2025 y quien viajó a principios de este mes a la capital venezolana para abordar con las autoridades la posible reanudación de operaciones de la embajada. Según el Departamento de Estado, Laura Dogu es, además de encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

Trump reconoció a Guaidó como presidente

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en 2019, después de que el primer Gobierno de Trump reconociera al exdiputado opositor Juan Guaidó como presidente interino del país suramericano. Tras este anuncio, el Gobierno de Maduro expulsó entonces a James Story, quien era el encargado de los negocios en Caracas, así como al resto del cuerpo diplomático estadounidense. Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país petrolero desde su Oficina Externa de EEUU para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países", además de querer abordar las consecuencias del que consideran como "secuestro" de Maduro y su esposa, Cila Flores, capturados el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense en suelo venezolano.

