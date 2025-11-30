La emoción por radio del jefe Williams después del increíble podio de Sainz en Qatar

James Vowles no pudo evitar deshacerse en elogios hacia el español después de que este firmara un podio sensacional en la carrera del GP de Qatar.

Carlos Sainz ha vuelto a demostrar que es un piloto de mucho calibre. El madrileño se ha colado en el podio de la carrera del Gran Premio de Qatar después de firmar una actuación sensacional con su Williams. Carlos ha sido la gran sorpresa de la carrera teniendo en cuenta que partía desde la séptima posición.

Aún así, el español se ha aprovechado a las mil maravillas del coche de seguridad que ha aparecido en las primeras vueltas. Sainz ha terminado incluso por delante de Lando Norris, que está en plena lucha por el título de Fórmula 1.

"Nos hiciste estar orgullosos de ti en Bakú y hoy has hecho lo mismo. Buen trabajo Carlos. Lo de hoy ha sido una conducción absolutamente increíble", le ha dicho James Vowles, jefe de Williams, a Carlos por radio después de la carrera en el circuito de Losail.

Sainz, con el de Qatar, suma dos podios esta temporada en carrera de domingo, uno en carrera de 'sprint'. El español comenzaba la temporada con algunas dudas después de la salida de Ferrari pero se ha sobrepuesto a cualquier obstáculo con una solidez increíble al volante.

Su rendimiento ha superado al de Lewis Hamilton en muchos momentos de la temporada. Quién sabe si desde la escudería del 'Cavallino Rampante' se arrepienten de haber dejado ir a Sainz.