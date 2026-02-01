El líder supremo de Irán lanza un órdago tras las amenazas de ataque de Trump y avisa: "Será una guerra regional"

¿Que ha dicho? Alí Jameneí asegura que las advertencias del republicano, que ha insistido en que una flota se dirige ya a aguas iraníes, no asustan a su pueblo y hace hincapié en que Irán no comenzará el conflicto. "Dará un golpe firme a cualquiera que le ataque", señala.

Las relaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran en un momento crítico, con continuas amenazas entre Donald Trump y Alí Jameneí. A pesar de las advertencias de Trump sobre una potente flota cerca de Irán, Jameneí no se amedrenta y advierte que cualquier ataque provocará una respuesta firme. Irán no busca iniciar un conflicto, pero responderá a cualquier agresión. Jameneí minimiza la amenaza militar estadounidense y culpa a fuerzas extranjeras, como Estados Unidos, de las recientes protestas en Irán, calificándolas de "sedición" y "golpe de Estado". Trump sigue aumentando la presión, anunciando el envío de una "enorme armada" hacia Irán.

Es un tira y afloja perpetua. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán pasan por uno de sus peores momentos y las amenazas entre Donald Trump y las autoridades iraníes, como el líder supremo, Alí Jamenei, no cesan.

De nada le ha servido al mandatario republicano avisar en reiteradas ocasiones de que tiene un potente flota a las puertas de Irán, porque Jamenei no piensa amilanarse. "Los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional", ha espetado este domingo la máxima autoridad iraní, que no ha dudado en alzar la mano ante las constantes advertencias estadounidenses.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán ha asegurado que su país no comenzará un conflicto, pero "dará un golpe firme a cualquiera que le ataque", en referencia a Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico y ha amenazado con iniciar una guerra si no llega a un acuerdo con Teherán sobre su programa nuclear.

"Nosotros no queremos atacar a ningún país", ha respondido Jamenei, "pero la nación iraní dará un fuerte golpe contra cualquiera que la ataque y la acose". El ayatolá, además, ha querido restar importancia a la amenaza militar de EEUU. "El hecho de que a veces hablen de guerra y de aviones y barcos, etc., no es nada nuevo", ha agregado.

"Un golpe de Estado"

Jamenei, además, ha vuelto a culpar a fuerzas extranjeras de las terribles protestas de las últimas semanas que han acabado con casi 3.500 personas muertas, algo que para él ha sido "un acto de sedición" instigado por otros países (como Estados Unidos) que han utilizado la crisis económica que atraviesa Irán para intentar propinar un golpe letal al estamento clerical. "Esta reciente sedición ha sido como un golpe de Estado", ha espetado antes de asegurar que el levantamiento "ha sido reprimido".

"Su objetivo era destruir centros sensibles y eficaces de la administración del país, y por ello atacaron a la policía, centros gubernamentales, centros de la Guardia Revolucionaria, bancos y mezquitas, y quemaron el Corán. Como digo, fue como un golpe de Estado", ha indicado.

Este sábado, Trump continuaba elevando la presión sobre Irán. El presidente de Estados Unidos volvía a amenazarles asegurando que una "enrome armada" se dirige hacia el país. "Se mueve con rapidez, con gran poder, entusiasmo y determinación", aseguraba.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.