Muere el actor y humorista Fernando Esteso a los 80 años

El actor y humorista Fernando Esteso falleció a los 80 años en Valencia, tras ser ingresado en el Hospital Universitario La Fe por una insuficiencia respiratoria, según el diario 'Levante'. Esteso, figura emblemática de la televisión española, ya había sido hospitalizado por una bronquitis hace cuatro años. Nacido el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, debutó a los seis años como 'el Niño de la Jota'. Alcanzó la fama en los años 70 junto a Andrés Pajares, formando un dúo cómico bajo la dirección de Mariano Ozores, con éxitos como 'Los bingueros' y 'Yo hice a Roque III'.

El artista, mítico de la televisión española, ya estuvo ingresado por una insuficiencia respiratoria a causa de una bronquitis hace cuatro años en el mismo hospital, aunque en ese momento su representante señaló que su situación no era grave.

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, donde debutó con solo seis años como 'el Niño de la Jota' y pronto, se convirtió en uno de los personajes más reconocidos del mundo del espectáculo en nuestro país. Su estreno siendo tan pequeño vino motivado por el hecho de que provenía de una familia de artistas itinerantes joteros y de variedades.

Sin embargo, su fama llegó a finales de los 70, cuando se juntó con Andrés Pajares en uno de los dúos cómicos más rentables del cine español. Bajo la dirección de Mariano Ozores, ambos protagonizaron éxitos masivos como 'Los bingueros' (1979) o 'Yo hice a Roque III' (1980).

Asimismo, también tuvo cierto éxito como cantante humorístico, siendo 'El Bellotero' y 'La Ramona' sus temas más conocidos, y en 1987 escribió, dirigió y protagonizó la película 'Viva la risa'. Precisamente, ese mismo año Esteso protagonizó junto a Pajares la obra de teatro 'La extraña pareja', de Neil Simon.

Así, tras más de 10 años de trabajo ininterrumpido en el cine español, encarnando mayoritariamente personajes de tipo cómico con gran éxito de taquilla, en 1991 protagonizó 'El amor sí tiene cura', de Javier Aguirre.

De esta forma, su vida ha estado ligada a la televisión y al mundo del espectáculo sobre los escenarios, siendo uno de los actores más icónicos del mundo de la comedia en España.

