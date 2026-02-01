La divertida propuesta de Djokovic a Nadal durante la final del Open de Australia: "¿Quieres jugar, Rafa?"

Ambos jugadores son historia del tenis y durante el encuentro final en Melbourne mantuvieron un cómico momento en el que el serbio bromeaba sobre la posible vuelta de Rafa a la pista.

Estaba siendo una final impresionante en Melbourne la que enfrentaba a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic por el título de primer Grand Slam del año. Sobre la pista, con los nervios a flor de piel, el serbio tuvo un momento divertido con otra leyenda del tenis conocida de sobra.

Rafa Nadal, invitado de absoluto lujo en el palco de la Rod Laver Arena, no quiso perderse el duelo entre dos grandes conocidos para él. Muy atento, vivía el encuentro el mallorquín, cuando Novak se dirigió a él desde la pista.

"¿Quieres jugar, Rafa?", bromeaba 'Nole' mientras miraba a Rafa, sentado en el palco. El extenista, entre aplausos, sonreía tras la propuesta del serbio. Djokovic, tan carismático como de costumbre, dejó un momento divertido para sacar la carcajada de los aficionados presentes en la primera final de 'Grand Slam' del año.

Sin duda, ha sido uno de los momentos del torneo, entre dos leyendas que acostumbran a mostrar su admiración y respeto mutuo y que mantienen una gran relación a pesar de la larga y constante rivalidad que han mantenido durante años. Todo un ejemplo de deportividad.