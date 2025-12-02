Revolución en Red Bull para 2026: Max Verstappen tendrá nuevo compañero

La escudería austriaca ha confirmado que IsackHadjar ocupará el lugar de Yuki Tsunoda como compañero del neerlandés.

Tanto Red Bull como su filial, Racing Bulls, han confirmado su alineación de pilotos para 2026, temporada en la que se ejecutará el nuevo reglamento en Fórmula 1.

Ambos eran los únicos equipos que no habían anunciado a sus parejas, por lo que la parrilla de 11 equipos y 22 pilotos para el próximo año ya está cerrada.

IsackHadjar 'asciende' a Red Bull ocupando el lugar de Yuki Tsunoda, que se queda sin asiento como titular, pero sí como piloto reserva.

El rendimiento del japonés desde que sustituyera a Liam Lawson no ha sido el esperado, sumando solo 30 puntos en un periodo en el que Verstappen ha hecho 378.

En contraposición, el francés Hadjar ha acumulado 51 puntos y destaca su podio en el Gran Premio de Países Bajos.

Lawson seguirá en Racing Bulls, donde le acompañará el neerlandés ArvidLindblad, de 18 años, que en su primera temporada en Fórmula 1 2 con Campos Racing es sexto con 121 puntos.