La tremenda comparativa entre Carlos Alcaraz y el 'Big Three': Nadal, Federer y Djokovic, muy lejos

El número 1 del mundo, a sus 22 años, lleva tantos Grand Slams como los tres mejores tenistas de la historia a su edad.

Con su victoria ante Novak Djokovic en la final del Open de Australia de este domingo, Carlos Alcaraz completó el Career Grand Slam.

Y lo hizo convirtiéndose en el tenista más joven en ganar los 4 Grand Slams con solo 22 años y 272 días.

Así se hizo hueco en un selecto club formado por Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, André Agassi, Roy Emerson, Rod Laver, Fred Pery y Don Budge.

Para poner la hazaña del murciano en contexto solo hace falta comparar sus marcas con las del 'Big Three'.

Rafa Nadal ganó todos los 'majors' con 24 años, Roger Federer lo hizo con 27 y Novak Djokovic, el jugador más laureado de l historia con 24 Grand Slams, lo logró con 29 años.

De hecho, el número 1 del mundo lleva tantos grandes como los tres mejores tenistas de la historia a su edad.

Con 22 años, el manacorí tenía cinco (4 Roland Garros y 1 Wimbledon), el serbio uno (Open de Australia) y el suizo otro (Open de Australia).