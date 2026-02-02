Rodalies sigue sin recuperar la normalidad con una decena de tramos cubiertos con autobuses

Sí, pero... Renfe ha garantizado la movilidad en todas las líneas para este lunes. Sin embargo, respecto a la semana pasada, solo se recupera la circulación ferroviaria de la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona) y de la RG1 entre Maçanet Massanes y Portbou.

El servicio de Rodalies no ha recuperado la normalidad previa a la crisis de movilidad, ya que los usuarios deben utilizar autobuses para cubrir una decena de tramos de vía inoperativos, mientras Adif realiza reparaciones urgentes en 31 puntos de la red. Renfe ha asegurado la movilidad en todas las líneas, ya sea por tren o carretera, con más de 150 autobuses adicionales. Aunque se ha restablecido la circulación ferroviaria en algunas líneas, persisten cortes en otras. Además, la velocidad se ha reducido en más de 170 puntos de la red, causando demoras. También hay cortes en la AP-7, afectando el tráfico en Martorell.

El servicio de Rodalies no recupera la normalidad previa a la crisis de movilidad este lunes, pues los usuarios tendrán que subirse a autobuses para cubrir aún una decena de tramos de vía que siguen sin estar operativos, mientras Adif trabaja en 31 puntos de la red para hacer reparaciones de urgencia.

Renfe ha garantizado la movilidad en todas las líneas para este lunes, bien sea por tren o por carretera, gracias a un refuerzo de más de 150 autobuses. Sin embargo, respecto a la semana pasada, solo se recupera la circulación ferroviaria de la línea R11 entre Figueres y Portbou (Girona) y de la RG1 entre Maçanet Massanes y Portbou, mientras persisten una decena de tramos cortados en otras líneas.

Según Renfe, por las actuaciones de emergencia de estos días hay servicio alternativo de bus en la R1 entre Blanes y Maçanet Massanes; en la R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central, y entre Terrassa Nord y Manresa; y en la R8 entre Martorell y Mollet Sant Fost. También en la RL4 entre Cervera y Manresa; en la R13 entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14 entre Vinaixa y Reus; en la R15 entre Reus y Riba-roja d’Ebre; y en la RT1 entre Reus y La Plana Picamoixons.

Además, hay dos servicios cortados por obras previas a la crisis de movilidad: R3 entre Fabra i Puig de Barcelona y Puigcerdà, y la R7 por las obras programadas en Montcada Bifurcació. Como refuerzo de la oferta habitual, se mantienen nuevos servicios especiales gratuitos de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida, con cuatro servicios adicionales.

Más de 170 puntos de la red con velocidad reducida

La oferta para este lunes queda lejos de lo que esperaba el Govern, que confiaba que se podría recuperar al menos una gran parte de la movilidad que quedó mermada por las consecuencias del accidente de Gelida del pasado 20 de enero. Este accidente y las protestas de los maquinistas propició un proceso de inspecciones y reparaciones por parte de técnicos de Adif que aún no ha finalizado.

Estos trabajos han obligado a cortar tramos de la red y, donde sí circulan los trenes, a reducir la velocidad en más de 170 puntos de la red ferroviaria catalana, lo que se traduce en demoras en el servicio. A día de hoy, Adif aún está trabajando en 31 puntos de la red ferroviaria de Cataluña para llevar a cabo reparaciones de urgencia, esencialmente en trincheras y taludes.

A los cortes en la red ferroviaria se suma el de la AP-7, con todos los carriles en sentido sur cortados en un tramo de Martorell (Barcelona) y sin una fecha clara de reapertura. Por este motivo, este lunes seguirán levantadas las barreras de la C-32 en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles en sentido sur.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.