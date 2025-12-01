Red Bull recula y se disculpa con Antonelli después de sufrir acoso en redes

La escudería austríaca ha lanzado un nuevo escrito en el que condena los insultos que ha sufrido el piloto italiano. Todo después de denunciar en otro comunicado previo que Antonelli había dejado pasar a Norris en Qatar.

El Gran Premio de Qatar ha dejado un suceso muy preocupante. Kimi Antonelli, piloto de Mercedes de tan solo 19 años, se ha visto obligado a cerrar sus redes sociales después de haber recibido acoso. El italiano ha sido víctima en las últimas horas de amenazas por, según Red Bull, haber dejado pasar a Lando Norris en la última vuelta del Gran Premio de Qatar.

Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, fue el que soltó la 'bomba' tras la carrera: "Fueron dos veces en las que, más o menos, le hizo un gesto para que pasara. Fue tan obvio. Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor... en Austria chocó a Verstappen por detrás".

Estas declaraciones y el lance de carrera provocaron que Antonelli comenzara a recibir amenazas y mensajes de odio en sus redes sociales. El italiano ha terminado bloqueando algunos comentarios y quitándose su foto de perfil en sus redes.

La disculpa de Red Bull

La reacción de Red Bull ante el acoso que estaba recibiendo Kimi ha sido emitir un comunicado condenando los mensajes negativos que estaba recibiendo el de Mercedes: "Los comentarios hechos antes del final y justo después del GP de Qatar, sugiriendo que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, había dejado deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos".

"Las repeticiones muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su auto, lo que permitió que Norris lo superara. Lamentamos sinceramente que esto haya derivado en abusos en línea contra Kimi", cierra el escrito.

El perdón de Marko

Marko también ha querido disculparse personalmente reconociendo que se equivocó acusando a Antonelli: "Volví a mirar las imágenes con detenimiento. La primera vez, Antonelli podría haber mantenido mejor su posición, cuando Oscar Piastri lo superó en la Curva 1. La segunda vez fue un error de conducción y no algo intencional".

"Lamento que Antonelli haya recibido tantos ataques en línea. Para aclarar una vez más: no dejó pasar a Norris a propósito", reconoció el asesor austríaco en unas declaraciones para 'F1 Insider'.