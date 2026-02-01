Nuevo 'aviso' de Jorge Martín a Márquez sobre sus aspiraciones al título de MotoGP: "Volveremos a..."

El piloto de Aprilia, tras un año muy complicado en lo físico, se prepara ya para regresar a lo más alto y demostrar al resto de corredores de la parrilla, que es capaz de volver a pelear por el título. Su máximo objetivo, derrocar al vigente campeón, Marc Márquez.

Jorge Martín se prepara para afrontar un 2026 muy importante en lo deportivo. Tras un año debut en Aprilia para olvidar, donde las lesiones lastraron significativamente su rendimiento, el campeón de MotoGP en 2024 busca volver por todo alto.

"Ya estamos aquí con ganas de empezar", declaraba en un vídeo que el equipo italiano ha publicado en sus redes sociales sobre la presentación de la temporada. Cabe recordar que tan solo pudo competir en siete fines de semana completos en 2025, algo que no le permitió demostrar todo su potencial aún con la Aprilia.

No solo habrá una revolución estética en el logo y el mono que vestirá este año, también estrena lema, "velocidad y sacrificio", son las palabras que el madrileño ha querido destacar.

Aseguraba también que había vivido "un invierno difícil", pero que se siente optimista para remontar la situación: "Lo importante es que el 2025 ya ha pasado, hay que aprender, pero lo importante es el 26, que todo va a ir bien. Creo que va a ser un año donde voy a poder renacer, así que vamos a por él a muerte".

Aunque afirma, aún "le falta para estar recuperado" de sus problemas físicos, y se ausentará en los test de Sepang. Acabó acordándose de su amigo y expiloto Aleix Espargaró: "Todo es Aleix, un gran motivo de por qué estoy aquí hoy en Aprilia es por este señor. Tiene a Aprilia en el corazón para siempre".

Jorge Martín buscará reencontrarse con las buenas sensaciones y deja un mensaje muy claro a Marc, vigente campeón, y al resto de pilotos que aspiren al título: "Ahora toca volver al 89, pero volveremos... volveremos al 1".