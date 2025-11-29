La euforia de Carlos Sainz en Qatar: "Si me lo dices antes de que empiece el fin de semana..."

El piloto español de Williams se ha mostrado enormemente satisfecho con su resultado en la clasificación del Gran Premio de Qatar.

Carlos Sainz ha salvado los muebles para Williams. Mientras que Albon no pudo superar la 15ª plaza, el piloto español no solo logró colarse en Q3, sino que consiguió una gran 7ª posición para encarar la carrera del domingo con todas las opciones abiertas.

No fue fácil. En la primera vuelta de la Q3, el madrileño provocó una bandera roja por una cinta que se había quedado pegada en su neumático tras salir del Pit Lane. Rompió su tapa motor, pero no le impidió firmar un buen tiempo: "No ayuda a la tensión el plástico".

"Nos ha dañado la tapa del coche. Lo hemos podido reparar, pero no sé cuanto nos ha costado en tiempo. La vuelta ha sido muy buena y ya no era capaz de bajar más el tiempo. Hadjar iba muy rápido y estoy contento con ver qué podemos hacer desde el lado limpio y consolidar ese 5º lugar en el campeonato", señaló.

"Hemos maximizado lo que había hoy. Estar 7º en Qatar, si me lo dices antes de que empiece el fin de semana, lo hubiese comprado. La clave va a ser la primera parada", concluyó. Lo cierto es que este se avecinaba un fin de semana complicado para Williams, pero parece que Sainz les está cambiando la cara.