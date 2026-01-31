Ahora

Tensión en EEUU

Miles de personas toman las calles de Minnesota para protestar contra Trump y "el régimen del terror del ICE"

Los detalles Los manifestantes han portado pancartas contra los agentes del presidente de EEUU en una nueva marcha tras las muertes de Renée Nicole Good y de Alex Pretti, que se ha extendido además a otras ciudades del país.

La gente de Minneapolis ha vuelto a salir a las calles para protestar contra el ICE. Para protestar contra los agentes de Donald Trump. Para mostrar su indignación con las políticas migratorias del presidente de EEUU. Han sido miles de personas las que han participado en una manifestación realizada tras la muerte de Alex Pretti a manos de esta especie de milicia del republicano. Tras la que es la segunda muerte en la ciudad en apenas un mes a manos de estas fuerzas armadas.

Porque Minnesota ha vivido una nueva jornada de protesta. Una que se ha extendido a otras ciudades de EEUU y por la que los manifestantes han marchado hasta el centro de gobierno del condado de Hennepin y de otros edificios gubernamentales. Portando pancartas. Realizando proclamas que pedían la salida del ICE del estado.

Tal y como sucedió en la anterior protesta, los organizadores han convocado una huelga en todo el estado, pidiendo a los comercios cerrar durante todo el día según informa la cadena 'CBS News'. "La gente de Minneapolis y St. Paul, las Ciudades Gemelas, ha mostrado el camino a todo el país. Para detener el régimen del terror del ICE, necesitamos cerrarlo", expusieron.

Y así han hecho. Así han hecho, por ejemplo, los estudiantes. Una multitud de jóvenes ha instado a Tim Walz, gobernador de Minnesota, a que ofrezca una moratoria para los desahucios de todas aquellas personas afectadas por las redadas. Han destacado además que muchos ya no tienen acceso a un trabajo, y que incluso temen salir de sus casas para no ser detenidos.

En el lago Bde Maka Ska, helado por las frías temperaturas de Minneapolis, un grupo de manifestantes ha formado la palabra 'SOS' con sus propios cuerpos.

Además, en la localidad estadounidense ha tenido lugar el concierto benéfico "de solidaridad y resistencia para defender Minnesota" capitaneado por Bruce Springsteen. Los beneficios del mismo irán destinados a las familias de los ciudadanos muertos a manos del ICE.

EEUU se une contra el ICE

Aparte de Minnesota, en otras ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Columbia, Filadelfia, Milwaukee, Phoenix y Denver se han producido grandes movilizaciones dentro del movimiento que se opone a las políticas de Trump.

Mientras, el Gobierno de EEUU ha detenido al periodista Don Lemon, ya puesto en libertad, que cubrió hace días unas protestas tanto en los alrededores como dentro de una iglesia en Saint Paul, en Minnesota. En ella, un funcionario del ICE ejerce de pastor religioso.

Y es que la situación en Minneapolis, en Minnesota, es de máxima tensión desde que Trump lanzase en el lugar la llamada operación antiinmigración 'Metro Surge' justificando todo en un aumento de la criminalidad.

Las actuaciones de los agentes del ICE han causado la muerte de Renée Nicole Good y de Alex Pretti, mientras realizan además detenciones arbitrarias o incluso arrestan a menores como a un niño de cinco años. Todo esto ha causado la indignación tanto en Minnesota como en el resto de EEUU.

Porque es la forma de proceder del ICE. De estos agentes federales a los que Trump ha dado un arma que usan sin miramiento alguno y que actúan con total impunidad. Mientras la tensión aumenta, el presidente ha dejado claro que no tiene intención alguna de parar o de cambiar una política migratoria que tiene aterrorizada a las personas de su país.

