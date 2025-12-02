El dato que encumbra a Sainz: ningún piloto fuera de los equipos grandes tiene dos podios

El piloto español, con el Williams, ya tiene dos podios en 2025: nadie fuera de los equipos principales ha alcanzado estos números.

Los dos pilotos de McLaren tienen dos podios, los de Mercedes, Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari). A esa lista, todos pilotos de equipos grandes, hay que sumar a Carlos Sainz. El español, con el Williams, es el único piloto fuera de los grandes equipos ha alcanzado estos números.

Un dato que encumbra a Carlos. Perdió su asiento de Ferrari el año pasado y está demostrando que es uno de los mejores. A pesar de no tener uno de los coches más competitivos, ha superado, por ejemplo, a un Lewis Hamilton que fue el que le quitó el asiento.

Sainz ha ido de menos a más en su estreno con Williams. Se ha adaptado al coche y lo está exprimiendo al máximo.

Son dos alegrías muy importantes las que ha llevado a la fábrica. Totalmente inesperadas. Y quiere más. Las nuevas normas de 2026 traen esperanzas. Sobre todo si el motor Mercedes funciona como todos esperan.

Si Williams consigue construir un coche más competitivo y el motor funciona, Carlos estará ahí. Es su gran objetivo.

Lo dijo su padre, Sainz Sr, y él también lo ha repetido en numerosas ocasiones. La opción de estar arriba el año que viene es real. Todo depende de Williams. Saben que tienen a uno de los mejores al volante y que él responderá. Ya lo está haciendo ahora con ese fantástico doblete de podios.