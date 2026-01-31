Mencionado 86 veces en 4.500 documentos: Trump, de nuevo amenazado por los archivos del caso Epstein

El contexto Las declaraciones de presuntas víctimas, que no han sido verificadas, apuntan al presidente y le acusan de "medir la vulva y la vagina" de las niñas "introduciendo un dedo para evaluar su estrechez". Afirman que Epstein hacía desfilar a las jóvenes delante de él.

Donald Trump ha sido mencionado 86 veces en documentos del caso Jeffrey Epstein, que incluyen denuncias no verificadas sobre su presunta participación en abusos a menores. Los documentos, enviados al FBI, describen cómo Epstein presentaba a las jóvenes ante Trump, quien supuestamente organizaba fiestas en Mar-A-Lago y medía a las menores de manera inapropiada. Testimonios afirman que Trump y otros invitados, como Elon Musk, abusaban de las víctimas. La Casa Blanca y el Departamento de Justicia niegan haber supervisado estos documentos, calificándolos de acusaciones sensacionalistas. Los demócratas acusan al gobierno de Trump de retrasar la publicación de pruebas.

Donald Trump ha vuelto a aparecer en los documentos del Jeffrey Epstein. En, concretamente, 4.500 documentos del caso del pederasta. En unos archivos en los que se describe cómo hacía desfilar a las jóvenes, a las niñas, delante del presidente de EEUU. De un dirigente a quien acusan, sin pruebas que sustenten dichas afirmaciones, de medir la vulva y la vagina de las menores introduciendo un dedo.

Son 86 las veces en las que Trump aparece mencionado en esta ocasión, en un documento enviado al FBI que recopila decenas de denuncias vinculadas al caso Epstein. Son declaraciones de presuntas víctimas que no han sido verificadas y que en algunas ocasiones los agentes no las consideran creíbles.

Uno de los testimonios en cuestión expone que Trump organizaba fiestas en Mar-A-Lago llamadas "chicas del calendario". Tal y como dice la denuncia, "Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba": "Medía la vulva y la vagina introduciendo un dedo para evaluar su estrechez".

La presunta víctima afirma que los invitados "eran hombres mayores". Entre ellos, Elon Musk, Donald Trump y los conocidos abogados Alan Dershowitz y Bob Shapiro, que defendió a O. J. Simpson. También habrían estado presentes los hijos del republicano, Ivanka Trump y Eric Trump.

Tal y como dice la denunciante, llevaban a las víctimas a habitaciones en las que las obligaban "a practicar sexo oral a Donald J. Trump". "Nos obligaron a permitir que nos penetraran. Tenía 13 años cuando me violó", sentencia la denuncia, que señala además que Ghislaine Maxwell, condenada por prostitución infantil y tráfico de personas, también estaba presente.

En el caso concreto de esta presunta víctima de Trump, la denunciante fue una amiga presente en el momento de los hechos y, según esgrime el documento, se envió su testimonio a la Oficina de Washington y estaba previsto realizarle una entrevista.

Según dicho documento, la denunciante relató que la víctima "presuntamente mordió al presidente Trump mientras le practicaba sexo oral" y "la amiga recibió un golpe en la cara después de reírse". Asimismo, la denunciante afirmó que "también fue abusada por Epstein".

Los denunciantes, además, desvelan supuestas amenazas del entorno de Trump donde decían que de hablar de lo sucedido allí "terminarían como fertilizante para los últimos nueve hoyos como los demás cabrones", en referencia al campo de golf del ahora presidente de EEUU.

Tras estos documentos, Todd Blanche, fiscal general adjunto, ha asegurado que la Casa Blanca no ha supervisado nada de lo que se está publicando y que el Departamento de Justicia no está protegiendo al presidente.

"Mi equipo mantiene comunicación con la Casa Blanca. No tuvieron nada que ver con esa revisión, no la supervisaron", ha afirmado en rueda de prensa. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha compartido en un comunicado que algunos documentos contienen "acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020".

Los demócratas han denunciado en repetidas ocasiones que el gobierno de Donald Trump estaba retrasando la publicación para eliminar cualquier prueba que le relacionase con los delitos de Jeffrey Epstein, condenado por prostitución de menores y acusado de haber gestionado una red de tráfico sexual en EEUU.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.