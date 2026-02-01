Alcaraz es histórico: se impone a Djokovic y conquista su primer Open de Australia

El murciano se convierte en el jugador más joven de la historia del tenis en ganar los cuatro 'Grand Slams' después de imponerse a 'Nole' por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

Carlitos es un absoluto animal. 22 años le han bastado al número uno del mundo para convertirse en el jugador más joven de todos los tiempos en conquistar los cuatro 'Majors'. Ya lo dijo él mismo: "Prefiero ganar el Open de Australia que ganar los otros tres 'grandes'". Dicho y hecho.

Un inicio de final difícil e inesperado

Su hambre no tiene límites y su tenis, tampoco. Aún así, su entrada en la final no fue la mejor. Entre otras cosas, porque Djokovic firmó un primer set escandalosamente perfecto. Alcaraz solo pudo hacer tres puntos al resto. 'Nole', protegido de nuevo en su saque y en su derecha, impidió que Carlos entrara en el partido desde el principio.

La perfección del comienzo de Djokovic se vio reflejada en la reacción de Nadal después de que el serbio cerrara la primera manga con un contundente 6-2. Rafa alucinaba con el nivel de Novak. Aún así, la entrada de Carlitos en la final era cuestión de tiempo.

Huracán Alcaraz

Y no se hizo esperar. Alcaraz cogió velocidad en sus piernas y potencia en su juego. A partir de ahí, fue imparable. Resolvió la segunda manga con un 6-2 a favor desactivando también los golpes tan peligrosos de Djokovic que tanto le habían complicado la vida en el primer set.

La tercera manga fue algo más igualada, pero con Carlitos ya enchufado, poco pudo hacer Novak. Fue en ese momento en el que Carlos se llevó por completo el partido a su terrero. Puntos algo más largos con los que desgastar a Djokovic y una solidez en el saque que impidieron que 'Nole' volviera a romperle el servicio en lo que quedaba de final.

6-3 para abrirse la posibilidad de conquistar el título en el cuarto set ante un Djokovic que ya estaba lejos de la versión mostrada en el primer set. El serbio dio guerra hasta el final pero la velocidad y el ritmo de Carlitos le iban sobrepasando más y más a medida que el tiempo iba avanzando.

Carlos contuvo la rebelión de Djokovic

En el último set, y sabedor de que tenía que dejarse absolutamente todo lo que le quedaba, Novak intentó llevar a Carlos al límite. En muchas ocasiones, lo consiguió pero sin conseguir le premio del punto, algo que le desgastó en exceso. Llevó el set hasta la pelea por el 'tie break'.

Aún así, cuando 'Nole' tenía que certificar con su saque que se jugara el desempate, Alcaraz metió la marcha definitiva. Aceleró tanto el juego que consiguió encontrar varios errores no forzados de Novak que le dieron la oportunidad de encontrarse con dos bolas de partido.

Rompedor de récords

Le sobró una. Lo cerró en la primera oportunidad que tuvo en una nueva actuación memorable de Carlitos. Rompedor absoluto de récords. Convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro 'Majors'. Sucediendo, curiosamente, a Nadal. Lo mejor de todo, es que lo hubiera podido conseguir también el año que viene.

Todo frente al tenista más laureado de la historia. Un Djokovic resurgido que hizo lo que nadie pensaba que ya no podía hacer, ganar a Sinner o Alcaraz. Se impuso a Jannik, pero no pudo con un Carlos que es historia viva del tenis.